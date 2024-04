La historia de la escritora Nellie Bly: dio la vuelta al mundo en menos de 80 días y de paso conoció a Julio Verne

En 1885, cuando Elizabeth Jane Cochran tenía 21 años, leyó el artículo Para qué son buenas las chicas, que criticaba a las mujeres por recibir educación y alejarse del hogar. Furiosa, escribió una carta que llegó al diario The Pittsburgh Dispatch, donde el editor George Madden quedó fascinado por la prosa de Cochran. Así, este le pidió que redactara un artículo como respuesta, el que después publicó en el periódico. Sin buscarlo, Elizabeth consiguió trabajo como reportera a tiempo completo y se transformó en Nellie Bly.

No obstante, aburrida de escribir sobre moda y jardinería, probó con nuevas oportunidades y llegó al New York World de Joseph Pulitzer. Ahí aceptó un reto: internarse diez días en un hospital psiquiátrico. El objetivo era denunciar las malas condiciones en las que vivían las internas, situación que Bly corroboró de primera fuente. Diez días en un manicomio fue el nombre del reportaje, que es considerado uno de los primeros artículos de denuncia fruto del periodismo encubierto.

La publicación de La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, fue en 1873 y supuso otro punto de inflexión en la vida de la reportera. Hasta ese momento, nadie se había atrevido a imitar la hazaña de su protagonista, Philes Figg, pero 16 años después, y tras leer el libro, Bly le propuso a su jefe de redacción intentar la proeza del personaje de Verne. En ese instante, comenzaron dos aventuras: concretar el viaje en menos de ochenta días y demostrar que una mujer era capaz por sus propios medios.

El inicio de la odisea

En un inicio, la respuesta no fue favorable. “Es imposible que lo haga”, le dijo el jefe de redacción del New York World John A Cockerill, según consigna la BBC. “Usted es una mujer y necesitaría un protector, e incluso si fuera posible que viajara sola, necesitaría llevar tanto equipaje que le impediría hacer cambios rápidos… Nadie que no sea hombre puede hacerlo”, agregó.

“Muy bien”, respondió Bly. “Manda al hombre y yo saldré el mismo día, trabajando para otro periódico, y lo venceré”. Tras esas palabras, el redactor jefe aceptó.

La vuelta al mundo en 80 días (2004), película dirigida por Frank Coraci.

De esa forma, a los 26 años, se embarcó desde Nueva Jersey con destino a Inglaterra, solo con un vestido puesto que diseñó para la ocasión. “A su equipaje sumó una camisola de seda y un bolso de mano donde cabe lo imprescindible, sin olvidar los elementos para escribir”, señala María Lojo en el sitio de Eterna Cadencia.

Paralelamente, la periodista comienza la redacción de su crónica donde, según Lojo, Bly critica a “los transportes ingleses de mar y tierra (y a menudo, a los ingleses mismos)” y “averigua qué posición tiene su propio país en el imaginario ajeno, tanto en lo que hace al conocimiento de los demás sobre su existencia y ubicación”. Para su sorpresa, Estados Unidos no era tan famoso.

Sus textos eran publicados en New York World, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación. ¿Lograría esta joven el desafío nacido de la novela de Julio Verne?

La competencia y el triunfo

Cuando llegó a Inglaterra, Tracy Greaves, la corresponsal mundial de Londres, le informó a Nellie Bly que Julio Verne quería conocerla en su ciudad natal Amiens en Francia. Dos días se demoró en llegar a la cita. Finalmente, logró encontrarse con el escritor y su esposa, donde compartieron hasta altas horas de la noche.

Siguió su viaje desde Francia a Egipto, luego hasta Singapur.

Al mismo tiempo, pero por parte de otro periódico, Elizabeth Bisland, de 28 años de edad, intentaba hacer el viaje de Bly en menos tiempo y en dirección opuesta, de este a oeste. No obstante, la rival del Cosmopolitan no corrió la misma suerte. El barco que pretendía tomar desde Southampton a Nueva York fue cancelado y tuvo que tomar un navío más lento desde Irlanda.

Nellie Bly cruzó el océano Pacífico desde Japón hasta San Francisco en el barco Oceanic de White Star Line. Llegó a tierra americana el 21 de enero, un día antes de lo previsto. A Nueva Jersey llegó el 25 de enero de 1890: demoró 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos.

Así informó The New York World la hazaña de su periodista.

Cinco años después, Bly se casó y se retiró de la escritura. Tras la muerte de su esposo, volvió a las labores periodísticas, donde cubrió el sufragio femenino y la Primera Guerra Mundial desde el frente. Murió de neumonía en 1922 y sus restos descansan en el cementerio Woodlawn en Nueva York.

La vuelta al mundo en 72 días, libro que reúne las crónicas de viaje de Nellie By y otros escritos, ha sido numerosas veces editado y se puede adquirir en Buscalibre y Amazon.