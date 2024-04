¿Qué sería de las películas sin música? Nueve soundtracks que hacen mejor nuestra vida

Las películas, además de buenas actuaciones, fotografías logradas y guiones bien desarrollados, se potencian fuertemente con la música. Es por esto que las bandas sonoras han tomado relevancia en las últimas décadas. Tanto las canciones como el conjunto, se premian a la par que el resto de atributos en las distintas ceremonias.

En Culto, recomendamos nueve soundtracks, que no solo son parte de exitosas cintas, sino que destacan como producto musical. Intérpretes de la industria, productores galardonados y sonidos dignos de premiar (y también dónde ver cada filme).

El gran showman (2017)

Película protagonizada por Hugh Jackman, quien interpreta a P.T. Barnum, en su camino para convertirse en un exitoso empresario circense. En el elenco también se encuentra Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson y Keala Settle. Es un biopic musical sobre la vida de Phineas Taylor Barnum –empresario, político y artista que vivió en el siglo XIX–.

La música del filme fue compuesta y escrita por Benj Pasek and Justin Paul –Una historia de Navidad, Querido Evan Hansen y La La Land–. El tema This is me, recibió una nominación en los Oscar a Mejor canción original, y fue ganadora en los Globos de Oro en la misma categoría. El conjunto, por su parte, recibió el Grammy a Mejor banda sonora. Está disponible en Disney+.

Mamma Mia! (2008)

Protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, quienes actúan como madre e hija. La más joven se va a casar, y quiere saber más sobre su padre, ya que lleva años sin recibir respuestas de su madre al respecto; es por esto que invita a la celebración a tres hombres que fueron pareja con Donna en algún momento. La trama se cuenta a través de versiones en español de la famosa banda ABBA.

La cinta dirigida por Phyllida Lloyd fue nominada a Mejor película musical en los Globos de Oro. Hasta hoy, las canciones se siguen reproduciendo, acumulando más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify, a más de quince años de su estreno. Björn Ulvaeus y Benny Andersson, integrantes de ABBA, estuvieron involucrados en el proceso, funcionando como consultores y compositores. Está disponible en Star+.

Barbie (2023)

Si bien no ganó el Oscar a Mejor banda sonora, la cinta de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie cuenta con un soundtrack que destaca. Canciones originales con las voces de Billie Eilish, Dua Lipa, Karol G, Sam Smith, Charli XCX, e incluso el actor de Ken, Ryan Gosling.

La música estuvo a cargo de Mark Ronson –Miley Cyrus, Amy Winehouse, Bruno Mars, Lady Gaga, Paul McCartney– y Andrew Wyatt se sumó acercándose al final de la producción. What Was I Made For?, I’m Just Ken y Dance the Night fueron nominadas como Mejor canción original en los Globos de Oro, también la película recibió diez nominaciones en los Grammy por su música, obteniendo el galardón a Mejor banda sonora. Además, el tema de Billie Eilish obtuvo el Oscar a Mejor canción, y también fue interpretado por la cantante en la ceremonia –lo que también ocurrió con la canción de Ken–. Está disponible en Max.

Nace una estrella (2018)

Protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, la cinta es una nueva versión de la original de 1937, que ha sido adaptada en varias ocasiones. De la banda sonora se encargó principalmente la intérprete de Bad romance, y también contó con las colaboraciones de Hillary Lindsey, DJ White Shadow, Nick Monson, Diane Warren y Lukas Nelson.

Recibió el BAFTA a Mejor música original; el Critics’ Choice Awards, Globo de Oro, Grammy y Oscar a Mejor canción por Shallow y el Grammy por Mejor banda sonora. Está disponible en Max.

Titanic (1997)

Una película clásica que lleva años instalada en el imaginario colectivo. En los protagónicos están unos jóvenes Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La cinta es recordada por su trágico final y por la icónica escena en la cubierta del trasatlántico, sin embargo, algo que también ha perdurado con el tiempo, es la música que acompaña las más de tres horas de duración del filme dirigido por James Cameron.

La banda sonora estuvo a cargo de James Horner, y las canciones tomaron la voz de Sissel Kyrkjebø, cantante noruega. El disco, al igual que la película, fue un éxito de ventas, destacando el tema My Heart Will Go On. Ganó dos Globos de oro, por Mejor canción y Mejor banda sonora. Está disponible en Star+.

La La Land (2016)

A pesar de que se estrenó hace ocho años, la cinta dirigida por Damien Chazelle continúa saliendo a flote en distintas conversaciones, en parte, debido al gran éxito que han tenido sus dos protagonistas con sus recientes proyectos: Ryan Gosling destacó como Ken en Barbie, mientras que Emma Stone recibió incluso el Oscar a Mejor actriz por su rol en Pobres criaturas.

La composición e interpretación de la banda sonora estuvo a cargo de la orquesta de Justin Hurwitz, mientras que las letras fueron escritas por Benj Pasek and Justin Paul. City of stars es interpretada en el filme por los protagonistas. Dos temas recibieron la nominación al Oscar por Mejor canción, y finalmente se lo llevó City of stars, la cinta también recibió el galardón por Mejor banda sonora. Ambos premios se repitieron en los Globos de oro. Está disponible en Star+.

Wonka (2023)

Timothée Chalamet interpreta al mítico fabricante de chocolate Willy Wonka, personaje original de las novelas de Roald Dahl. La dirección del musical estuvo a cargo de Paul King, mientras que la banda sonora fue obra de Joby Talbot y Neil Hannon.

Son 24 canciones a través de las que se cuenta la historia de un joven Wonka y Noodle, una huérfana; ambos se encuentran en una encrucijada debido a un sospechoso contrato y los obstáculos de la vida. La banda sonora recibió nominaciones en los Premios de Música de Hollywood de Medios de Comunicación, en Mejor canción por A world of your own y Mejor musical. Está disponible en Max.

Llámame por tu nombre (2017)

Nuevamente protagonizada por Timothée Chalamet, esta vez es la historia de Oliver y Elio, dos jóvenes que se encuentran en un pueblo de Italia; a pesar de la diferencia de edad y del contexto, comienzan una apasionada relación. La cinta destaca por sus actuaciones, fotografía, diálogos, y también por la música. Dirigida por Luca Guadagnino, la banda sonora estuvo a cargo principalmente de Sufjan Stevens, quien grabó tres canciones.

Mystery of love fue nominada al Oscar como Mejor canción, y fue nominada en la misma categoría en los Globos de oro y en los Critics’ Choice Awards. La cinta es una adaptación de la novela homónima escrita por André Aciman. Está disponible en Netflix.

Grease (1978)

Una de las clásicas. La cinta es protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta. Enmarcada en los años setenta, destaca por una trama entretenida, vestuarios a la moda y canciones con números de baile memorables. Hopelessly devoted to you y You’re the one that I want, son ejemplos lo anterior.

La banda sonora ha vendido más de treinta millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los soundtracks más taquilleros. Las letras fueron escritas por Jim Jacobs y Warren Casey, y al igual que como ocurría con los musicales de la época, el disco fue lanzado dos meses antes del estreno del filme. Está disponible para arrendar en Prime Video.

Bonus: Daisy Jones and The Six (2023)

Se trata de una serie creada por Scott Neustadter y Michael H. Weber. Se basa en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid (Los siete maridos de Evelyn Hugo). En los protagónicos están Sam Claflin como Billy Dunne y Riley Keough en el papel de Daisy Jones.

La historia cuenta el ascenso de la banda en la década de los 70 –inspirada en Fleetwood Mac–; los romances que se produjeron, conflictos, problemas de adicción y las tensiones constantes. Para la producción, se creó el álbum Aurora, ya inventado en el texto original. Blake Mills fue el compositor principal, pero también hubo colaboración con artistas como Chris Weisman, Jackson Browne, Marcus Mumford y Phoebe Bridgers.

Otros integrantes del cast son Camila Morrone, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse y Sebastian Chacon. El álbum estuvo nominado en los Grammy por Mejor soundtrack. Los diez capítulos están disponibles en Prime Video.