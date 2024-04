La Gran Exclusiva llegó a Netflix: qué fue de Sam McAlister, la mujer tras la incómoda entrevista al príncipe Andrés

La gran exclusiva llegó a Netflix el viernes 5 de abril y ya se ubica en los primeros lugares de la plataforma a nivel mundial. Scoop – su nombre original— aborda la trastienda de la polémica entrevista que dio el príncipe Andrés en 2019 al programa Newsnight, de la BBC, donde habló por primera vez de su vínculo con Jeffrey Epstein, magnate estadounidense acusado de trata de menores y abuso sexual.

Tal fue el impacto del escándalo, que el duque de York anunció su retiro de la vida pública en noviembre de ese año, para luego en 2021 renunciar a sus títulos honoríficos. Si bien la cinta presenta al príncipe Andrés— interpretado por Rufus Sewell— este no es el protagonista de la historia.

Rufus Sewell como el príncipe Andrés y Gillian Anderson como Emily Maitlis en La gran exclusiva (2024).

La gran exclusiva sigue a Sam McAlister, productora del programa nocturno que aseguró la entrevista con el hijo de Isabel II. Billie Piper, actriz británica conocida por sus apariciones en la serie Penny Dreadful (2014) y Collateral (2018), es quien interpreta a la intrépida periodista de la cadena.

El filme se basa en el libro escrito por McAlister, llamado Scoops: behind the scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews (Primicias: detrás de escena de las entrevistas más importantes de la BBC, en español). Este fue publicado en 2022 e inspiró la actual entrega de Netflix dirigida por Philip Martin, uno de los productores ejecutivos de The Crown.

Billie Piper interpreta a Sam McAlister en La gran exclusiva (2024).

El elenco está formado además por Gillian Anderson (The Crown, Sex Education), Keeley Hawes (Guardaespaldas) y Romola Garai (Lazos de vida).

McAlister después de la entrevista

Antes de pasar al mundo de las noticias, Sam McAlister se formó como abogada criminalista en la Universidad de Edimburgo. Luego llegó a la BBC, específicamente a Newsnight, programa de entrevistas nocturno, vigente hasta hoy, cuyo objetivo es analizar en profundidad la actualidad.

Su labor como productora consistía en conseguir importantes entrevistados. Según consigna Digital Spy, negoció entrevistas con la Casa Blanca, Facebook y aseguró conversaciones con Elon Musk, Julian Assange y Bill Clinton.

Al inicio de La gran exclusiva, la BBC informa a sus trabajadores el delicado estado financiero de la cadena informativa, lo que se traduciría en recortes en todas las secciones. El piso se tambalea entonces para la protagonista, quien vive constantes roces con sus compañeros y jefes por su forma de trabajar.

En 2019 se hizo famosa gracias a la entrevista al príncipe Andrés. Tras dos años de gestiones con el Palacio de Buckingham, McAlister logró llevar al duque a las pantallas de la BBC, en pleno estallido del escándalo Epstein. Ese acierto le llevó a estar nominada al premio BAFTA.

La gran exclusiva, Netflix

Más allá del dramatismo de la película, las asperezas de McAlister con sus colegas sí ocurrían en la vida real. Según contó en una entrevista en 2022, podía pasar horas discutiendo con su equipo para lograr sacar temas importantes a la luz.

La productora finalmente dejó el programa en 2021, luego de 12 años de trabajar en la cadena. En 2023, McAlister participó en la serie documental Andrew: The Problem Prince de Channel 4, que contaba la historia interna de la entrevista del príncipe Andrew.

Actualmente, da clases de negociación en la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres, es madre soltera y vive el éxito de La gran exclusiva como una de sus productoras ejecutivas. Además, participa en la campaña de promoción del filme.

La polémica conversación también será abordada por Prime Video en una miniserie llamada A Very Royal Scandal, basada en las memorias de la entrevistadora de Newsnight, la periodista Emily Maitlis, quien será interpretada por Ruth Wilson (The Affair).