Céline Dion y su difícil estado de salud: “Vivir al día es muy duro moralmente”

Durante la última edición de los premios Grammy, Céline Dion reapareció en la esfera pública luego de informar que padecía una enfermedad rara - el Síndrome de la Persona Rígida- en 2022. Ahora, vuelve a la escena mediática en la portada de mayo de Vogue Francia, con una sesión de fotos y una entrevista donde actualizó su estado de salud y habló sobre su incierto retorno a los escenarios.

“Voy bien, pero requiere mucho trabajo. Es ir día a día”, cuenta a Vogue. La cantante sufre precisamente una extraña condición que afecta al sistema nervioso central y que genera rigidez muscular y espasmos. El padecimiento no tiene cura, solo tratamiento para aliviar los síntomas. Eso la llevo a prácticamente retirarse de los escenarios y los grandes tours.

“Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla gracias a la investigación científica, pero tengo que aprender a vivir con ella. Esa soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida. Cinco días a la semana hago terapia atlética, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz…”, profundiza. La intérprete de My Heart Will Go On no da conciertos desde 2019, cuando canceló su gira a raíz de la pandemia de Covid-19, que no pudo retomar tras su diagnóstico. “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y toda mi alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser mi mejor yo. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”.

Respecto a su retorno a los escenarios, Céline Dion dijo: “No lo sé… Mi cuerpo me lo dirá. Por otra parte, no quiero esperar. Vivir al día es muy duro moralmente. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Mañana será otro día. Pero hay una cosa que nunca parará, y es la voluntad. La pasión. Los sueños. La determinación”.

Actualmente radicada en Nevada, la artista aguarda el estreno del documental I Am: Céline Dion, dirigido por la nominada al Oscar Irene Taylor, que llegará a Amazon Prime Video el 25 de junio. “Mi sueño es vivir el presente. Un día a la vez. Realmente tengo mucha suerte”, dijo al final de la entrevista.