Twenty One Pilots vuelve a Chile: la venta de entradas comienza la próxima semana

Twenty One Pilots anunció las fechas de la parte latinoamericana de su gira mundial The Clancy World Tour, instancia donde presentarán su próximo álbum. El dúo, ganador de un premio Grammy, agendó una cita en Chile el 19 de enero de 2025, en el Estadio Bicentenario La Florida.

Las nuevas fechas marcan la primera visita de la banda con su propia gira por América Latina. Antes solo se habían presentado en festivales del continente, como por ejemplo, en las tres ocasiones en que tocaron en Lollapalooza Chile en 2016, 2019 y 2023.

La parte latinoamericana de la gira comenzará el 16 de enero en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, y continuará hasta mediados de febrero con el conjunto actuando en estadios y arenas en Chile, Brasil, Argentina y México. Los tickets para el show en nuestro país estarán disponibles en preventa desde el miércoles 15 de mayo a las 11:00 horas y venta general desde el viernes 17 de mayo a las 11:00 horas, ambas instancias a través de Ticketmaster.

La pareja oriunda de Ohio lanzará su próximo álbum, Clancy, el 24 de mayo, a través de Fueled By Ramen, y ya se puede reservar en la tienda oficial de Twenty One Pilots y distribuidores. Canciones como Backslide, Overcompensate y Next Semester conforman el que será el séptimo disco del dueto formado por Tyler Joseph y Josh Dun.

La gira The Clancy World Tour inicia oficialmente con dos noches el 15 y 16 de agosto de 2024 en el Ball Arena de Denver, CO y pasará por Nueva Zelanda, Australia, Europa y Reino Unido.