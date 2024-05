Funcionarios del Teatro Municipal denuncian grave crisis salarial y que alcaldesa Hassler no los ha recibido

Pasado el mediodía los artistas y administrativos del Teatro Municipal acudirán este 9 de mayo a las dependencias de la Municipalidad de Santiago en espera de ser recibidos por la alcaldesa Irací Hassler, a fin de hacerle ver la grave situación que estos alegan respecto a sus condiciones salariales.

En rigor, los funcionarios se encuentran en proceso de negociación colectiva el que ya ha avanzó hacia la etapa de mediación con la Inspección del trabajo. El centro de la demanda está en el hecho de que no han tenido incremento en sus salarios desde el año 2017, y que no se han recuperado desde que tuvieran que hacer recortes durante la pandemia.

Teatro Municipal

Jaina Elgueta, Presidenta del Sindicato del Coro del Teatro Municipal de Santiago, explica la situación. “Desde el año 2017 que no tenemos ningún incremento en nuestro sueldo, ninguno de los trabajadores del teatro. El último incremento que tuvimos fue del 1,1% en el año 2015. Y de ahí vino la reestructuración que fue en el 2019, cuando desvincularon 80 personas. Después llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia, los trabajadores hicimos un esfuerzo bastante grande, nos disminuimos los sueldos en un porcentaje bastante alto. O sea, congelamos en conciencia de la situación y con el compromiso que tenemos con el teatro como artistas”.

Según Elgueta esas concesiones se habían acordado por un tiempo de 6 meses. Además, a consideración de la coyuntura de la pandemia, se cedieron beneficios. “También cedimos nuestro concierto sindical, nuestro aguinaldo, los derechos de imagen, que también deberían haberlos pagado por algo, pero los cedimos porque entendimos que estábamos en pandemia, etcétera. Nosotros creamos mucho contenido como artistas, el coro empezó a idear contenido durante la pandemia, etcétera, y ahí fueron uniendo el orquesto, el ballet, y al final eso fue lo que sostuvo el teatro”.

Pero la pandemia pasó al recuerdo y la situación comenzó a estabilizarse. Fue entonces que los trabajadores pujaron por recomponer la situación laboral y los beneficios cedidos. “Nos empezaron a hablar de que estábamos en estabilidad económica, que ya no estamos en números rojos, que por fin estamos en azules. En este momento estamos en una negociación colectiva en donde se nos cierra la puerta una y otra vez con el incremento real. Tampoco hemos pedido un incremento enorme, y sabemos que hay que negociarlo, pero se nos cierra la puerta inmediatamente y se nos decreta que el directorio es quien dice que no”.

En principio, la mesa negociadora pidió un incremento de $100.000 pesos, y aunque luego cedió e incluso aceptó rebajarlo a $50.000, se volvió a topar con la negativa. “Nosotros estamos pidiendo una ventana, un atisbo de decir: bueno, aquí estamos todos tirando para el mismo lado, ¿por qué siempre los trabajadores tenemos que pagar?”, dice Elgueta a Culto.

Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler FOTO: FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Funcionarios acusan que no han sido escuchados por alcaldesa Hassler

Además la representante sindical asegura que no han sido recibidos ni escuchados por la alcaldesa Iraci Hassler, en su condición de presidenta del Directorio del Teatro Municipal, a pesar de que asegura que se han hecho gestiones para plantearle la situación. “La alcaldesa no nos recibe, no nos contesta, entonces creo que vamos a tener que hacer un llamado más grande, ya que ella es la presidenta del directorio. Las gestiones para llegar a ella se han hecho a través de su colaborador, que es una persona, Carlos Salazar, que está encargada del municipal. Él es el nexo que tenemos con ella, a través de WhatsApp, a través de correo, pero no nos ha contestado. No hemos tenido respuesta alguna”.

Elgueta detalla que por ahora se mantiene el proceso de mediación, el que finaliza el lunes. El martes se debiera revisar la situación y optar por otros cinco días de negociación o bien ejecutar una huelga. “Hay una negativa constante y además siempre con un dejo de que ‘si ustedes hacen esto, el teatro se va a ir de nuevo a números rojos’, es decir, amenazas constantes. Y nosotros sabemos que el teatro siempre está un poco ajustado, pero también entendemos que los trabajadores somos el alma del teatro. Entonces, merecemos como trabajadores de la cultura que lleguemos a un buen acuerdo. Eso es lo que estamos pidiendo en realidad”.