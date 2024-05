Bridgerton: todas las preguntas y respuestas sobre la tercera temporada

Sensualidad y romance en la época de la Regencia británica, icónicos vestidos, bailes y bandas sonoras con música contemporánea. Eso y más ofrece la serie Bridgerton, que en sus dos temporadas, logró conquistar a los suscriptores de Netflix. Hoy, tras el estreno de la primera parte de la tercera temporada, Culto prepara una guía con todos los detalles que debes saber antes de hacer una ‘maratón’.

Shonda Rhimes, quien ha estado tras títulos como Grey’s Anatomy y Scandal, ha sido la encargada de llevar a la pantalla la historia creada por la escritora estadounidense Julia Quinn, quien estuvo en Chile en marzo en la Amabook Experiencie, a cargo de Urano World. Además de las dos primeras partes de Bridgerton, la realizadora dio vida a La reina Charlotte, una serie dramática inserta en el mismo universo.

Esta tercera temporada es protagonizada por Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope Featherington, y por Luke Newton, quien se pone en la piel de Colin Bridgerton. Como es costumbre en la serie, cada parte se centra en la historia de amor de uno de los hermanos de esta numerosa familia.

Sin embargo, con esta temporada se rompe el orden natural de la saga de Quinn, donde en realidad la tercera historia corresponde a Benedict, el hermano artista, bajo el título Te doy mi corazón. Así, el centro del argumento sigue el romance del cuarto tomo de los libros, Seduciendo a Mr. Bridgerton.

Lamentablemente, no se podrá conocer el final de la historia de inmediato. Si bien la primera parte se estrena hoy, jueves 16 de mayo, con ocho episodios, la segunda parte llegará a Netflix el próximo 13 de junio, con los capítulos restantes.

¿En qué quedó la segunda temporada?

Dos años es suficiente tiempo para olvidar detalles de lo que fue la última entrega de los Bridgerton. A modo de resumen, la segunda temporada siguió a Anthony, el mayor de los hermanos, quien vivió un intenso romance con Kate Sharma, la hermana de quien fue su prometida. Después de varios episodios— y casi la muerte de ella— ambos consolidan su relación con la aprobación de la reina Charlotte.

La temporada igual dio espacio a los otros personajes, incluyendo la familia de Penelope Featherington, que dio la bienvenida al nuevo heredero del patrimonio, Jack (quien resultó ser un estafador y dejó Londres sin mucho escándalo). En tanto, el secreto de Penelope corría peligro. Eloise Bridgerton, por encargo y presión de la reina, averiguó que su amiga era la verdadera Lady Whistledown.

Imágenes de la tercera temporada de Bridgerton.

Durante esas investigaciones, la rebelde de los Bridgerton conoce los postulados del feminismo y de paso, se enamora de Theo Sharpe, un asistente de la imprenta donde nace el boletín de chismes que remece la alta sociedad de Londres.

En cuanto a la relación entre Colin y Penelope, ambos permanecen como amigos en la segunda temporada. Recordemos que en la primera parte éste se vio involucrado con Marina Thompson, joven que le ocultó su embarazo para lograr casarse con él. Sin embargo, gracias a la intervención de Penelope— quien siempre ha estado enamorada de Colin— la boda no se concretó y Colin, decepcionado, emprendió un viaje por el mundo.

Su amistad, eso sí, sufrió un importante revés. Penelope escuchó a Colin decir a sus amigos que nunca la seduciría. “¿Están locos? Nunca soñaría con cortejar a Penelope Featherington. Ni en sus fantasías más salvajes”, dijo el joven, que después retomó sus viajes. Mientras tanto, Penelope se quedó en Londres con el corazón roto.

Imágenes de la tercera temporada de Bridgerton.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

El tráiler revela varios detalles a los que poner atención. Primero, Lady Whistledown está de vuelta. “Querido y gentil lector, hemos estado separados demasiado tiempo. Por fin, la alta sociedad de Londres ha regresado. A esta autora le parece que nuestra sociedad se mueve con la marea del cambio y, por lo tanto, también esta autora”.

Además, se muestra a Penelope decidida a dejar su casa y encontrar un esposo, aunque la misión esté cuesta arriba. El retorno de Colin Bridgerton trae también sorpresas. Cambiado físicamente, rápidamente captura la atención de las jóvenes de Londres.

Ambos retoman su amistad y se vuelven aliados: Colin ayudará a Penelope a buscar marido. No obstante, el joven comienza a descubrir sentimientos inexplorados por ella, quien, tras cambiar su estilo de vestir y el aumento de su seguridad, también atrae la atención de otros caballeros.

¿Qué nos dice el libro?

Según ha dejado en claro la producción de Netflix, el apego al relato de Julia Quinn no es estricto. Estefany Cisternas, periodista y seguidora del universo Bridgerton, explica que las diferencias entre texto y adaptación son palpables.

En esta temporada, “lo que efectivamente se espera es que Penelope, quien siempre se identificó como la ‘fea‘ del baile, tenga un radical cambio en su personalidad y su belleza. En el libro, ella tiene 28 años y se vuelve más madura, saca más personalidad y también cambia su estilo de vestir, lo que causa impresión en los bailes, y ojalá eso se demuestre en esta temporada”, explica a Culto.

“Igualmente, muchas fanáticas esperan que Penelope sea firme y haga sufrir un poco a Colin en esta historia de amor, quien en el libro se da cuenta de sus sentimientos sin tener a un contrincante. Pero al parecer, según los avances de esta temporada, Penelope cautivará a otro posible interés amoroso”, profundiza. En la serie, efectivamente, ese interés amoroso se llama Lord Debling, quien desea encontrar esposa.

Otro personaje que cobrará relevancia será Francesca (Hannah Dodd), una de las hermanas menores de los Bridgerton, quien será presentada en sociedad ante la reina Charlotte y, sin dudas, será una de las favoritas para ser elegida como el ‘diamante de la temporada’.

También, según el tráiler, continuarán en el elenco Simone Ashley, como Kate, así como Jonathan Bailey, en el papel de Anthony. Asimismo, estarán presentes los otros hermanos Bridgerton: Benedict (Luke Thompson), Daphne (Phoebe Dynevor), Eloise (Claudia Jessie), Gregory (Will Tilston) y Hyacinth (Florence Hunt); y las damas más distinguidas: la señora Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la reina Charlotte (Golda Rosheuvel).

La música

Las temporadas anteriores, Bridgerton sorprendió con nuevas versiones instrumentales de canciones contemporáneas, como Thank U, Next, de Ariana Grande, Girls Like You de Maroon 5 o Wrecking Ball de Miley Cyrus.

Esta vez, se anunció que la banda sonora también contará con destacados artistas, como Taylor Swift, Billie Eilish y BTS. A continuación, el listado de las principales canciones que aparecerán en la tercera temporada en su versión instrumental.

Snow On The Beach , Taylor Swift y Lana del Rey

Happier Than Ever , Billie Eilish

Cheap Thrills , SIa

Dynamite , BTS

Jelaous , Nick Jonas

abcdefu , GAYLE

Give Me Everything, Pitbull

Para los fanáticos nacionales, Netflix Chile anunció un concierto gratuito con la música de la serie para este fin de semana, en el Cerro San Cristóbal a las 10:00 horas.