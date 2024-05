Guitarra perdida de John Lennon es subastada en suma millonaria y bate el récord Beatle

Una guitarra utilizada por John Lennon durante su período en The Beatles, acaba de venderse por 2,9 millones de dólares en una subasta. La cifra, estimaron los organizadores, marca un nuevo récord mundial con el precio más alto por un articulo relacionado a los Fab Four.

El instrumento es una guitarra acústica de 12 cuerdas marca Hootenanny, de fabricación alemana, utilizada en la grabación del álbum y la película Help! (1965), la que no se había visto ni tocado durante más de 50 años. De hecho, en la película se ve a Lennon tocarla en la secuencia en que interpretan la balada You’ve got to hide your love away.

Asimsimo, se la puede escuchar en algunas canciones del mismo período como Help!, It’s Only Love, I’ve Just Seen a Face y en un par de cortes de Rubber Soul (1965), como Girl y Norwegian Wood, en que fue interpretada por George Harrison.

Luego de pasar por las manos de Lennon, el instrumento fue adquirido por el guitarrista escocés Gordon Waller, conocido por ser la mitad del dúo pop Peter and Gordon, quien más tarde regaló el artículo a los road managers de su banda.

Muchos años más tarde, los nuevos propietarios que vivían en la campiña rural británica redescubrieron la guitarra en medio de su mudanza y la pusieron a subasta con un valor estimado de entre £ 485.000 y £ 647.000.

Tras comprobarse su autenticidad con peritajes de expertos en historia Beatle, la guitarra fue subastada el pasado miércoles 29 de mayo en una venta de artículos de íconos organizada por Julien’s Auctions, y fue comprada a través de una oferta telefónica en el Hard Rock Café de Nueva York.

“Esta guitarra no es sólo una pieza de la historia de la música sino un símbolo del legado perdurable de John Lennon. La venta sin precedentes de hoy es un testimonio del atractivo y la reverencia atemporales de la música de los Beatles y de John Lennon”, declaró a los medios David Goodman, director ejecutivo de la casa de subasta.

El remate, decíamos, consiguió el precio más alto hasta ahora por un artículo Beatle. En 2015, la misma casa Julien’s vendió otra guitarra perteneciente a Lennon: una acústica Gibson J-160E que se vendió por 2,4 millones de dólares, además de una batería utilizada por Ringo Starr por 2,2 millones de dólares y una copia del White Album de su propiedad.