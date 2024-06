Deep Purple y Journey se presentan por primera vez juntos en Chile

Dos nombres importantes en la historia del rock tocarán por primera vez juntos en Chile. Se trata de Journey y Deep Purple, quienes se presentarán el próximo 17 de septiembre, en el Estadio Santa Laura.

Para los primeros, se trata de su regreso luego de 13 años. Tras su recordado debut como número anglo del Festival de Viña, la última vez que los californianos se presentaron en Santiago fue en 2011 cuando hicieron un recordado show sold out en Movistar Arena, a punta de un repertorio cargado a sus éxitos, como Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms y Lights.

Journey

En tanto, el legendario grupo británico tras Smoke on the water (y con los históricos Ian Gillan, Roger Glover e Ian Paice en su alineación) vuelve al país tras tocar en el festival Masters of Rock, en 2023, también en el recinto de Plaza Chacabuco. Este año van a publicar su nuevo disco =1, el próximo 19 de Julio, con Bob Ezrin de productor. Por cierto, en sus sets de directo tocan buena parte de lo más destacado de su repertorio, con canciones tan clásicas como Highway Star, Hush, Black Night, Lazy, entre muchas otras.

Deep Purple

La visita de ambas bandas, gestionada por la productora Fan Lab, coincide con su próxima visita a la región donde también son headliners del afamado Festival Rock in Rio, donde se presentarán días antes de llegar a Santiago.

La preventa de entradas comenzará el Lunes 10 de junio a las 11:00 horas, a través del sistema PuntoTicket. Esta preventa tendrá un 20% de descuento, con todo medio de pago durante 24 horas ó hasta ahorar stock del 30% de la capacidad disponible para venta del recinto.

La venta general se realizará una vez finalizada la preventa.

Los precios de las entradas, sin descuento y sin cargo por servicio, son:

Silla de ruedas: $49.000

Andes: $99.000

Pacífico Lateral Sur: $130.000

Pacífico Lateral Norte: $130.000

Cancha preferencial: $159.000

Pacífico Central: $ 190.000