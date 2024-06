Bon Jovi hace sorpresivo concierto en un bar

Jon Bon Jovi ha reaparecido en público con un sorpresivo concierto en Nashville, Tennessee. Un evento que marca la primera presentación pública del músico, tras someterse a una cirugía en las cuerdas vocales.

Según informaron medios internacionales, Bon Jovi subió el viernes por la noche al escenario en el nuevo bar del cantante, JBJ’s, para un mini set especial para celebrar la noche de apertura.

Vestido con una camiseta negra, jeans y zapatillas blancas, Bon Jovi dio la bienvenida a la multitud al bar y dijo: “Vamos a tocar ustedes un par y luego nos pondremos a beber”. En esa ocasión tocó un breve set que incluyó Blood on Blood, We Weren’t Born to Follow, You Give Love a Bad Name, Born to Be My Baby y el sencillo Legendary, de su más reciente disco, Forever.

Precisamente, el músico ha estado en plena promoción de Forever, además de ofrecer algunas entrevistas a propósito del documental sobre su carrera Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi, disponible en Star +.