Adriatique trae su celebrado espectáculo inmersivo a Chile

El reconocido dúo suizo Adriatique se reencontrará con el público chileno el próximo 28 de septiembre en uno de los shows lumínicos y visuales más impactantes de los últimos años. Este viaje sorprendente, llamado X The Future is Unknown, tendrá lugar en el Club Hípico de Santiago, en el sector laguna, y su line up completo será confirmado próximamente.

Formado en 2008 por Adrian Shala y Adrian Schweizer, Adriatique se ha destacado por su estilo único y su talento para fusionar elementos del techno, house y música ambiental. Este dúo se ha distinguido por su sonido vanguardista y su arte pionero. Durante más de una década, han consolidado su reputación con hipnotizantes lanzamientos en Afterlife, Rose Avenue y Diynamic, además de remezclas para Swedish House Mafia y Elderbrook.

X The Future is Unknown promete llevar a la audiencia a una experiencia única, donde convergen música, visuales y un ambiente excepcional. La producción y escenografía estarán a cargo de Street Machine, replicando el mismo espectáculo con el que Adriatique ha girado exclusivamente por 11 de las ciudades más grandes del mundo: Barcelona, Tulum, Zúrich, Dubái, Ámsterdam, São Paulo, Nueva York, Beirut, Ibiza, Tel Aviv, y ahora, Santiago de Chile.

La preventa de entradas estará disponible a partir del jueves 13 de junio a las 11:00 horas a través de Punto Ticket. “Adriatique presenta X” ha agotado todas sus entradas en cada una de sus presentaciones. No te quedes sin vivir lo que será una de las noches más inolvidables de este año.