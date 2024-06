En tres horas se agota la primera preventa de entradas para ver a Journey y Deep Purple

El esperado show que reunirá en el país a Deep Purple y Journey ha generado una alta expectativa. Su primera preventa se agotó en sólo tres horas, por lo que a partir de ese momento comenzó la venta general de entradas a través del sistema PuntoTicket.

La organización remarcó que cualquier otro medio de reventa no está autorizado y puede perjudicar al consumidor.

En este imperdible concierto, que quedará como un hito en la escena nacional, Journey y Deep Purple suman canciones inolvidables como Don´t Stop Believin’, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Lights y Smoke On The Water, Highway Star, Perfect Strangers, Child in Time y Soldier Of Fortune, respectivamente.

Journey y Deep Purple, llegarán a Chile luego de su cita con el público brasileño en Rock in Rio 2024, donde son dos de los headliners más importantes. El show está fijado para el próximo 17 de septiembre en el Estadio Santa Laura.