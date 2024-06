R.E.M sorprende con su primera presentación en vivo desde su separación

“Un cometa”, fue la directa pero contundente respuesta de Mike Mills cuando Anthony Mason, de CBS, le preguntó a los integrantes de R.E.M, histórica bandada rock alternativo, qué se necesitaba para volver a reunirlos. Solo horas después, la noche del jueves 13, el grupo concretó en Nueva York una breve reunión al presentarse en la ceremonia en que fueron inducidos al Salón de la Fama de los Compositores.

En la ocasión solo interpretaron una canción, la clásica Losing my Religion (del álbum Out of Time, 1991) en clave acústica. Esta es la primera vez que Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills, tocan juntos desde su disolución en 2011, y además junto al histórico baterista Bill Berry, quien se había retirado en 1997, y no había aparecido con ellos desde su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007.

La presentación se anticipó con una breve entrevista que los cuatro músicos concedieron al programa This Morning, de CBS, en que se explayaron sobre algunos puntos. Berry, por ejemplo, señaló sentirse “arrepentido” de dejar al grupo en 1997, aunque admitió que en ese momento debía hacerlo por su delicado estado de salud y que el aneurisma que padeció había minado sus energías. Además explicaron que su separación se debió a que ya “no podíamos ponernos de acuerdo” en términos artísticos y de amistad.

Cuando se les preguntó por qué se mostraban tan reacios una eventual reunión, el guitarrista Peter Buck (algo así como el Johnny Marr estadounidense), señaló categórico: “Nunca sería tan bueno”.