Armie Hammer aborda las brutales acusaciones de abuso y canibalismo en su contra: “Llegué a punto muy oscuro"

El actor Armie Hammer (37) abordó las duras acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada en su contra, e incluso las extraños rumores de canibalismo que también se le formularon.

La estrella de Call me by your Name, negó las acusaciones de violación y comportamiento abusivo plateadas en 2021 por parte de una mujer, conocida como Effie. Esta aseguró que el actor la violó en 2017 e incluso compartió capturas de pantalla de textos gráficos supuestamente enviados por Hammer desde una cuenta anónima de Instagram, que incluía una en la que parecía declararse caníbal.

Con la perspectiva de los años, Armie Hammer señaló: “Sea lo que sea lo que dijo la gente, lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle”.

El actor negó las acusaciones en su contra y rememoró que cuando surgieron por primera vez: “Fue la muerte de mi ego, una muerte profesional… Una bomba de neutrones estalló en mi vida. Acabó con [todo]”. Añadió que la situación lo golpeó, porque “antes de que me pasara todo eso (...) nunca estaba satisfecho”.

Además abordó aquellos raros rumores de canibalismo. “La gente me llamó caníbal y todos les creyeron. Ahora puedo mirarlo con una sensación de distancia y perspectiva y decir: ‘Eso es muy gracioso’. Dijeron: ‘Sí, ese tipo se comió a la gente’. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente! … Fue extraño”.

Hammer señaló que hoy no está en ningún proyecto, pero que en su momento las acusaciones lo llevaron hasta a pensar en atentar contra su vida. “Hubo muchas ocasiones en las que pensé: ‘Ya no puedo soportar esto más’. Y llegué a puntos realmente bajos y oscuros”, dijo. “Estaba parado en la orilla y miré al océano y pensé: ‘Sí, esto es todo’, y nadé muy lejos... y estaba tirado allí... [en] un intento de suicidio a medias…[Pero pensé] No puedo hacerles eso a mis hijos”.