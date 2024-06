¿La motosierra de Milei afectó a las películas? Por qué la gente no va a los cines en Argentina

Según datos de la industria argentina, la asistencia a las salas de cine en mayo cayó en un 55,6% en comparación con el mismo período del año pasado ¿las razones? actores de la industria apuntan a varios factores como la falta de material debido a la huelga de los guionistas, pero no niegan el impacto del ajuste económico que vive el país trasandino. “Es una combinación de factores y yo no me atrevería a decir, bajo ningún punto de vista, que la crisis económica de la Argentina no tiene un efecto en la venta de tickets”, dice un productor argentino.