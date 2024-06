Los graves cargos por los que fue arrestado Justin Timberlake en Estados Unidos

El cantante y actor estadounidense, Justin Timberlake, fue arrestado la noche del lunes por conducir en estado de ebriedad. La detención ocurrió en la villa de Sag Harbor en Long Island, Nueva York, según confirmó Variety.

Timberlake habría sido arrestado después de cenar en el American Hotel, mientras se dirigía a la casa de un amigo.

De acuerdo al medio, el intérprete habría sido procesado la mañana de este martes por al menos un cargo de DWI, o Driving While Intoxicated, es decir, conducir bajo la acción de alcohol, drogas, medicamentos o sustancias controladas. Por el momento, se encuentra en custodia policial, según informó People.

Actualmente, el artista se encuentra en una gira para promocionar su último álbum, Everything I Thought It Was, lanzado en marzo. El tour contempla una presentación en Madison Square Garden la próxima semana, el 25 y 26 de junio.

Según consigna Variety, se espera que la policía emita un comunicado oficial durante esta jornada. Además, el sitio intentó comunicarse con representantes del artista, quienes no respondieron.

Fuentes de los citados medios informaron que no hay lesionados por este hecho.