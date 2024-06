Pamela Leiva lleva su show “Solo para nosotras” a Gran Arena Monticello

La comediante Pamela Leiva llega con show Sólo Para Nosotras (SPN), el próximo viernes 16 de agosto en el escenario de Gran Arena Monticello, a partir de las 21.00 horas.

La comediante y actriz, Pamela Leiva, ha consolidado su carrera después de su paso por el Festival de Viña del Mar, realizando giras y llevando un espectáculo exclusivo para mujeres. En lo que va del 2024, más de 10 mil mujeres han asistido a un show que promete risas, canto y baile.

Presentarse en el escenario de Monticello es un hito para su carrera artística, ya que para la comediante el SPN se ha transformado en algo que nunca imaginó. “Poder reunir en un sólo lugar a mujeres en torno a la risa me hace feliz, yo amo hacer este show, porque cambió mi forma de trabajar y de hacer reír”, declaró Pamela.

En este espectáculo no sólo podrán reír, sino que también viene acompañado de un show artístico, que pondrá en escena todo el talento de la comediante, además de muchas sorpresas: “a las hermanas que lo han vivido, las invito a que vayan, sean nuevamente bendecidas y se sorprendan con las novedades que tenemos preparadas, y las que no han ido, no se pierdan este show que es como eje: hay que vivirlo”, comentó Pamela.

Las entradas para el show están disponibles en Topticket.