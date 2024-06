Kali Uchis lanza su nuevo single “Never Be Yours”: escúchalo acá

La cantante estadounidense-colombiana, Kali Uchis, regresa su nuevo single, Never Be Yours, via Capitol Records.

Kali Uchis comenzó cuando era adolescente escribiendo y grabando música en su computadora portátil dondequiera que la llevara la brisa. Más de una década después, fans seguían pidiendo que uno de sus primeros demos, Never Be Yours, fuera lanzado oficialmente como single.

Y la apuesta por ese antiguo material ya ha generado reacción. Never Be Yours, hasta ahora ha provocado un frenesí viral en TikTok, acumulando más de 100.000 creaciones y dominando las líneas de tiempo. Una década después, con 25 millones de visitas en YouTube y aún contando,

A principios de este año Kali Uchis lanzó su cuarto álbum de estudio Orquídeas (uno de los destacados por Culto entre lo mejor del primer semestre), que marcó su álbum debut más grande hasta la fecha, obteniendo más de 290 millones de reproducciones globales. El álbum también debutó en el Billboard 200 en el puesto número 2 y debutó en el puesto número 1 en los mejores álbumes latinos de Billboard. El sencillo destacado del álbum, Igual que un Ángel con Peso Pluma, debutó en el puesto número 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y actualmente cuenta con más de 53 millones de reproducciones globales.