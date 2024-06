Premio Artista Mujer abre su postulación 2024

Visibilizar a una generación de artistas mayores de 60 años y mostrar su aporte al desarrollo de las artes visuales en el país es el objetivo de Premio Artista Mujer (PAM), organizado por Fundación Antenna y Bank of America. En estos 5 años de trabajo sostenido, las artistas ganadoras han visto potenciadas sus carreras gracias al impacto del premio y el reconocimiento que este les da dentro del medio.

En su edición 2024, el premio busca destacar el trabajo de cuatro artistas visuales, entregándoles un reconocimiento junto con un importante aporte monetario por su trabajo y constancia: $5 millones para el primer lugar, $2 millones para el premio del público y $1.5 millones para dos menciones honrosas.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de septiembre y podrán participar artistas chilenas, residentes en Chile o el extranjero, y extranjeras con residencia en Chile, que tengan 60 años o más. Las artistas interesadas pueden inscribirse en el sitio www.premiopam.cl o bien ser postuladas por terceros.

La selección de las ganadoras estará a cargo de un jurado integrado por Denise Ratinoff, directora regional de la casa de subastas Christie’s; Ximena Rojas, artista visual yirectora de Fundación Antenna; Paula Solimano, curadora chilena, Cecilia Valdés periodista y crítica de arte en representación del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y Marion Díaz como representante de Bank of America.

Además de la votación del jurado, el premio somete las obras al voto del público, de manera de democratizar la selección y acercar el arte a las personas. Las ganadoras se anunciarán a finales de octubre.

“Ya han pasado cinco años desde que con Bank of America nos propusimos contribuir a disminuir la brecha de género en el ámbito de las artes visuales. Hemos tenido logros muy concretos: Luego de ganar el premio, Cornelia Vargas participó en la Bienal de Artes Mediales y tuvo una importante muestra individual en la Galería Patricia Ready; Carmen Piemonte realizó una retrospectiva en el Museo Ralli; Rosa Velasco tuvo una exposición individual en el MAVI; Paz Lira en el Centro Cultural Montecarmelo y Eugenia Vargas Pereira este año inaugura una muestra individual en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estos son solo algunos de los espacios que estas mujeres han conquistado y me enorgullece que Antenna haya podido apoyarlas en el salto a una mayor visibilidad “, señala Alfonso Díaz, Director Ejecutivo de Fundación Antenna.

Por su parte, Rodrigo Demaría, Country Executive de Bank of America para Región Andina, Centroamérica y Cono Sur, plantea que “nos motiva seguir inspirando a mujeres a través de Premio Artista Mujer. Es un premio que nos ha permitido potenciar las carreras de 16 artistas visuales con trayectorias profesionales y promocionar la diversidad generacional, y que dan cuenta de la resiliencia y esfuerzo que se necesita para triunfar. Es crucial continuar brindando apoyo y visibilidad a las artistas. Por eso, hacemos un llamado a artistas mujeres sobre 60 años de todo Chile a inscribirse y sumarse a esta comunidad que crea una plataforma para promocionar y dar un nuevo impulso a sus carreras”.

En sus cinco ediciones, han participado más de 650 artistas mujeres a lo largo del país, y más de 14 mil personas han votado por su obra favorita.