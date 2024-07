Cuál es el significado de Please Please Please de Sabrina Carpenter (y por qué el videoclip la muestra en la cárcel)

Sabrina Carpenter, está al tope de la lista Billboard Global 200, con su hit Please Please Please, el sencillo que siguió a su tema Espresso, coronando su posición como la figura del momento en la industria musical.

La canción es el nuevo adelanto del inminente álbum de Carpenter, Short n’ Sweet. Fue escrita por la cantante, junto a su habitual equipo de composición, integrado por Amy Allen (coescribieron Feather y Espresso) y Jack Antonoff, el habitual colaborador de Taylor Swift.

Sabrina Carpenter en Coachella 2024

La canción se pone en el hablante de una chica que le ruega a su novio que no le falle, debido a que carga con él una muy mala reputación. “Por favor, por favor, por favor, no pruebes que tengo razón(...) Les prometí a ellos que tú eras diferente/Y todos se equivocan, pero solo no lo hagas”.

Los fans han especulado que la canción está inspirada en su novio, actor irlandés Barry Keoghan, quien suele interpretar a tipos duros, como en el drama Love/Hate. “Escuché que eres actor, así que actúa como un tipo íntegro/Cualquiera que sea el diablo que hay dentro de ti, no lo dejes salir esta noche”, dice en la letra.

El videoclip de la canción, de hecho, incluye a Keoghan. Se trata de una suerte de continuación del video de Espresso, donde Sabrina es detenida. En el de Please, please, please, conoce en la prisión a un chico rudo, interpretado precisamente por el irlandés.

“Terminé el último vídeo siendo arrestado, así que naturalmente pensé que sería satisfactorio empezar el vídeo de Please, please, please en la cárcel”, dijo Carpenter a Vogue. “Me gustó la idea de enamorarme de un convicto y quedarme en shock y avergonzada cada vez que comete un delito. Tuve muchísima suerte de tener a Barry Keoghan en el vídeo porque es simplemente mágico en la pantalla”.

¿Las referencias para el video? lo explicó la directora Bardia Zeinali. “Creo que más que referencias cinematográficas, estaba viendo parejas históricas y famosas y caótica: Pamela [Anderson] y Tommy Lee, Sid y Nancy, Madonna y Dennis Rodman, y luego en la película Asesinos por naturaleza y un poco de Thelma y Louise“.