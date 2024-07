Cuando Tom Cruise casi se convierte en sacerdote (y por qué podría viajar al espacio)

Maverick Mitchel, el espía Ethan Hunt, Ray Ferrier... todos son Tom Cruise, o más bien, Tom Cruise es todos ellos. El actor, que hoy cumple 62 años, es conocido por ser una de las estrellas de acción más emblemáticas de Hollywood. Con más de cincuenta películas en su haber, la estrella de Top Gun y de Misión Imposible ha vivido una intensa vida personal y profesional.

Nominado en tres oportunidades a los premios Oscar— en 1990 por Nacido el 4 de julio, en 1997 por Jerry Maguire y en 2000 por Magnolia—, nunca se ha hecho con una estatuilla. Sin embargo, sí ha sido ganador de otros galardones como los Globos de Oro, por las mismas tres películas mencionadas, y cuenta con una trayectoria que lo ubica como uno de los hombres millonarios de la industria cinematográfica.

Tom Cruise en Top Gun: Maverick. Foto: Paramount Pictures.

Thomas Cruise Mapother IV (su nombre completo) es muy querido por el público. A pesar de que diversas voces catalogan sus actuaciones como símiles y poco profundas, ha sido coronado como Actor de cine favorito en los People’s Choice, lo que evidencia su popularidad entre los espectadores.

¿Fe o actuación?

Sus primeros años no fueron fáciles. Tuvo un padre abusivo y una adolescencia problemática. En 1976, cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y se mudó junto a su madre y hermanas a Kentucky.

Si bien siempre tuvo una fuerte formación católica, fue durante ese periodo cuando el padre Ric Schneider lo invitó a formar parte del Seminario de San Francisco en Cincinnati, para que se volviera sacerdote.

“Tenía una fe católica muy fuerte”, dijo Shane Dempler, amigo de Tom Cruise, según consigna Daily News. “Íbamos a misa, pasábamos tiempo en la capilla y disfrutábamos escuchando historias de los sacerdotes. Pensábamos que los sacerdotes tenían un estilo de vida estupendo y estábamos realmente interesados en el sacerdocio”, agregó.

En el seminario, los alumnos tenían clases de latín, griego y alemán. No obstante, él no era muy buen estudiante, pero sí destacaba en los deportes y en el club de teatro. “Tuvimos un gran profesor de teatro, el padre Aubert (Grieser). Nos enseñó a hablar en público. Nos metíamos en problemas porque Aubert nos decía que no escupiéramos cuando hablábamos y nosotros lo hacíamos a propósito”, indicó Dempler.

Pero, como bien sabemos, Tom Cruise terminó siendo actor, no sacerdote. ¿Qué pasó entonces con su formación religiosa? Pues bien, existen dos teorías. Los sacerdotes del seminario dijeron que el rey de la acción dejó el centro porque su familia se mudó a Nueva Jersey.

Sin embargo, Shane Dempler recuerda que todo inició por una travesura de sábado por la noche: él y Tom Cruise robaron licores de los sacerdotes y los escondieron en el bosque. “Ellos ni siquiera se dieron cuenta hasta que algunos de los otros muchachos se enteraron de nuestro plan y se escabulleron en el bosque y se emborracharon. Los atraparon tambaleándose por el camino hacia el seminario y los obligaron a confesarse”, recuerda su antiguo amigo.

En ese momento, su historia en el seminario terminó, sin saber que en un futuro se convertiría en uno de los pocos actores que hace sus propias escenas de riesgo.

Asimismo, lejos de la fe católica, Tom Cruise es uno de los rostros más conocidos de la cienciología. Definida por sí misma como una religión, fue fundada en los cincuenta por L. Ron Hubbard y postula que la mente de cada ser humano responde los traumas de la vida, los que nublan la mente analística y nos impide vivir la realidad. Su incursión por este movimiento le ha traído uno que otro escándalo, como su salida de Paramount Pictures en 2006.

Sus nuevos proyectos

El pasado fin de semana el actor fue visto disfrutando de Coldplay en el festival Glastonbury. Específicamente, Tom Cruise se encontraba junto a su coprotagonista de Misión Imposible, Simon Pegg, cantando y bailando al ritmo de Don’t look back in anger de Oasis, en la zona VIP del escenario principal de Pyramid Stage.

Lejos de las actividades recreativas, el artista de 62 años está enfrascado en nuevos proyectos cinematográficos, según han revelado medios internacionales.

El año pasado estrenó Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1, la séptima entrega de la franquicia de acción, que contó con la participación de Hayley Atwell (Agente Carter), Simon Pegg (Zombies Party), Ving Rhames (Pulp Fiction) y Rebecca Ferguson (Dune). Si bien costó que la cinta recaudara lo esperado — nada raro, considerando que se estrenó una semana antes que Barbie y Oppenheimer— sí se realizará la segunda parte de mano de Paramount.

Misión Imposible: sentencia mortal. Foto Instagram.

Según lo anunciado, las grabaciones de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2 iniciaron en marzo de este año y se espera que llegue a las pantallas en mayo de 2025. En el elenco de esta continuación se mantienen Pegg, Rhames y regresan Vanessa Kirby y Esai Morales. El retorno de Rolf Saxon es uno de los más esperados, ya que su personaje (un analista de la CIA), solo aparece en la primera película de la saga.

El posible otro proyecto en la agenda de Tom Cruise tiene relación con el destacado director mexicano y ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, quien estuvo tras obras como El Renacido y Birdman o (la inesperada virtud de la ignoracia).

De acuerdo a Rolling Stone, Warner Bros y Legendary Entertainment estaban en negociaciones para una cinta en inglés —con título desconocido—dirigida por Iñarritu y protagonizada por Cruise, con la que este último estaría apuntando al esperado Oscar.

Tom Cruise plays Capt. Pete "Maverick" Mitchell in Top Gun: Maverick from Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films.

El tercer proyecto, aunque más incierto que el anterior, tiene relación con una secuela de Al filo del mañana (2014). No obstante, según consigna Vanity Fair, el director de esa historia, Doug Liman, pretende concretar antes otra aventura con el actor: filmar una película parcialmente en la Estación Espacial y que Tom Cruise sea el primer civil en dar un paseo en el espacio exterior.