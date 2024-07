“Debemos enviar a los dragones a la guerra”: las imágenes del nuevo capítulo de House of the Dragon 2

“Necesitaba saber que no había otro camino”, dice Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en el adelanto del cuarto capítulo de la segunda temporada de House of the dragon. “Debemos enviar a los dragones a la guerra”, asegura en otro momento.

Tras un tercer episodio en que constató que no es posible una salida pacífica al conflicto, la heredera del difunto rey Viserys parece dispuesta a todo con tal de reclamar el Trono de Hierro.

Mientras la tensión entre Negros y Verdes está en su punto más álgido, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) trabaja para que nuevas casas le juren lealtad al rey Aegon (Tom Glynn-Carney).

El nuevo adelanto de la serie también desliza los movimientos de Alicent Hightower (Olivia Cooke), Daemon (Matt Smith) y Aemond (Ewan Mitchell). Y sugiere la relevancia que tendrán los dragones. “Este fin de semana el fuego reinará ante el inicio de una guerra inminente entre ambos consejos”, señaló un comunicado de prensa.

El cuarto capítulo del segundo ciclo se emitirá este domingo 7 a las 21:00 horas en HBO y Max. Todos los episodios anteriores están disponibles en la plataforma de streaming.

Revisa el adelanto e imágenes a continuación:

Foto: HBO

Foto: HBO