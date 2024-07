Adele, la estrella intermitente: por qué se tomará otro “gran descanso” en su carrera

La cantante Adele (Londres, 1988) ha anunciado su intención de tomarse “un gran descanso” en su carrera musical. La decisión se hará efectiva tras los últimos shows que tiene en agenda para este año, con residencias en la ciudad alemana de Münich y en Las Vegas.

La artista señaló a la cadena alemana ZDF: “Tengo el tanque bastante vacío de estar en el escenario todos los fines de semana en Las Vegas. No tengo planes para nueva música, en absoluto (...) Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo”.

Adele comenzó una exigente residencia de conciertos, Weekends With Adele, en el Caesars Palace de Las Vegas en noviembre de 2022. Esta iba a acabar en marzo de 2023, pero añadió fechas, entre junio y noviembre. Luego, en octubre de 2023, cuando ya llevaba 31 fines de semana en el escenario, anunció que daría otra tanda de 32 shows, entre el 19 de enero y el 15 de junio.

Adele

La artista canta cada noche de viernes y sábado, en espectáculos vendidos con mucha anticipación los que han generado buenas críticas y varios momentos virales en internet, debido a la simpatía y el estilo empático de la cantante con su público.

Pero en febrero de este año, la cantante debió postergar parte de las fechas que le quedaban en Las Vegas, a causa de complicaciones con su voz. “Tristemente, tengo que tomarme un tiempo y poner en pausa mi residencia de Las Vegas”, señaló en un comunicado. “Estuve enferma al final de la última etapa [enero y febrero] y durante todo el descanso [en Navidad]. No había tenido la oportunidad de recuperar la salud por completo antes de que se reanudaran los espectáculos, y ahora vuelvo a estar enferma, y por desgracia eso ha hecho mella en mi voz”. No es primera vez que tiene problemas para cantar, ya debió pasar por una cirugía de garganta a causa de unos pólipos en 2011.

Tras estos shows, Adele cantará en el Open Air Arena de Münich durante el verano boreal, con presentaciones agendadas los días 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 y 31 de agosto, también dispuestas entre viernes y sábado. Se trata de un lugar especialmente construido para la ocasión con capacidad para 80.000 personas

Las entradas para esos shows están a la venta en el sistema Ticketmaster, con precios van desde los 229 hasta los 419 euros (es decir, unos 420.000 pesos chilenos).

La artista, quien asistió a la pasada final de la Eurocopa, dijo a la cadena alemana que tiene expectativas de que sus próximos shows en Europa resulten algo más tranquilos que los que ha hecho en Las Vegas. “(Los europeos) son un poco más tranquilos, así que tal vez sea porque son más educados, mientras que los estadounidenses pueden ser muy, muy ruidosos”.

Tras esa fechas en Münich, Adele se tomará un descanso para luego volver a Las Vegas, donde se presentará en el tramo final de su residencia en el Caesars Palace, entre el 25 de octubre y el 23 de noviembre. Aún no hay anuncio de la fecha para la venta de entradas. En total, entre los shows en Europa y en Nevada, la cantante tiene en agenda la friolera de 42 presentaciones para lo que le resta del año.

Adele lanzó su último disco, 30, en el año 2021. En ese mismo año quiso comenzar la residencia en Las Vegas, pero la situación de la pandemia del Covid-19 se lo impidió, y así debió postergarlo por un año. Desde entonces ha estado en la carretera, y por lo mismo ha comentado que no tiene planes para un nuevo álbum en lo inmediato. “Simplemente no creo que vaya a escribir un álbum por un buen tiempo”, dijo en enero durante uno de sus shows en el Caesars Palace.

En diciembre pasado, la artista comentó a The Hollywood Reporter que tiene en mente la idea de hacer una película, pero no ha avanzado mucho. “El chico de quien sería la película no está mentalmente listo para escribir el guion… Le insisto de vez en cuando al respecto, pero aún no está listo. Ese es el único papel que realmente quiero, porque creo que lo haría increíblemente bien. Creo que lo haría de verdad, realmente bien”.