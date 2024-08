Con la participación de Keanu Reeves: John Wick suma una nueva serie

A una década del estreno de la primera película, John Wick continúa su expansión. Tras el debut de El Continental: Del mundo de John Wick, la precuela enfocada en la versión joven de Winston Scott, la franquicia de acción sumará una nueva serie.

Se trata de John Wick: Under The High Table, una historia ambientada después de los hechos de John Wick 4 (2023) que estará compuesta por personajes nuevos y otros ya conocidos.

Según Deadline, la ficción presentará lo que ocurrió con la Alta Mesa después del último movimiento del personaje interpretado por Keanu Reeves. El objetivo del proyecto consistiría en “combinar lo nuevo y lo viejo y llevar el universo Wick a una nueva era”.

La serie será producida por la estrella y por el director Chad Stahelski, pero no está contemplado que el primero actúe (lo que exigiría una buena dosis de imaginación, debido a su fatal desenlace). Tendrá como showrunner a Robert Levine, creador de Black sails y The old man.

El siguiente lanzamiento de la saga será John Wick presents: Ballerina, el spin-off que tendrá como protagonista a Ana de Armas y a Reeves como secundario.