Se liberan las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

Ya están disponibles las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us, la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En el avance se puede ver nuevamente a Pascal como Joel, a Ramsey como Ellie y Gabriel Luna como Tommy, el hermano del primero. El adelanto incluye un primer vistazo a las nuevas incorporaciones del elenco: Isabela Merced como Dina, Jeffrey Wright como Isaac y al misterioso personaje de Catherine O’Hara.

Basada en el videojuego del mismo nombre, se espera que la segunda temporada siga la historia ya trazada en los juegos y por ello, se abordan las consecuencias de las acciones de Joel en el final de la temporada 1. El trailer, arranca con una de las escenas clásicas de la parte 2 del juego, la del baile en Jacksonville en el que Ellie se besa con Dina. Mientras, hay cada vez más infectados y la situación se hace mucho más difícil.

Se espera el estreno de The Last of Us 2 para 2025 en la plataforma Max, aunque no se ha precisado la fecha.