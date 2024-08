“Era un pequeño grunge maloliente”: los hermanos Gallagher versus Kurt Cobain, amigos y rivales

En los 90, como parte de las habituales bravuconadas que los hermanos Liam y Noel Gallagher solían montar en la prensa contra otros músicos (Blur y Damon Albarn fueron sus víctimas favoritas), los mancunianos se fijaron en el género al que ellos estaban desplazando como parte del Brit Pop: el grunge. Y por ende, las emprendieron contra su principal referente, Kurt Cobain.

Fallecido en abril de 1994, meses antes de que Oasis publicara su debut, el seminal Definitely Maybe, Cobain -ya sin ninguna posibilidad de defenderse por sí mismo- sufrió la lengua viperina de Liam Gallagher. En 1997, estando en el pináculo de la fama del quinteto de Manchester, el vocalista concedió una entrevista donde se opinó sobre el blondo líder de Nirvana.

Los Gallagher entendieron rápidamente el juego de la prensa amarilla, y a diferencia de otros artistas, supieron usarla a su favor para que así los focos se posaran indefectiblemente sobre ellos. Por eso, en dicha entrevista Liam indicó que no querían que la fama y la popularidad les destruya su “jodida cabeza” como le había pasado -en su opinión- al “triste capullo” de Kurt Cobain.

Y a continuación, Liam procedió a repasar al compositor de All apologies: “Que se joda, porque él sólo escribió una buena canción. Quien se tenga que volar los sesos es un ser blando. Aunque seas un carnicero, o un verdulero, cualquiera que se vuela los sesos es un capullo. Hay gente que no tiene dinero, y tienen problemas, pero no se vuelan la cabeza. Con su dinero podía haber solucionado sus problemas, podía haber cogido su guitarra y haberla tocado debajo de un jodido árbol. Liam Gallagher ha pasado por más mierda, y más problemas que ese jodido pajillero de Kurt Cobain”.

“Yo aún estoy aquí... John Lennon pasó por más mierda y un jodido capullo de los Estados Unidos le mató. Kurt Cobain sólo era un pequeño grunge maloliente. Elvis nunca se pegó un tiro, sólo se murió. Kurt Cobain sólo tuvo un número uno por casualidad, en los Estados Unidos y en ningún otro sitio. Es que la gente me cabrea”, añadió con virulencia.

“El cruce perfecto entre Lennon y McCartney”

Sin embargo, en 2011 y ya con Oasis disuelto, fue Noel Gallagher quien se encargó de diferenciarse de la opinión de Liam, para poner el legado artístico de Cobain en su lugar. “Desearía haber podido conocer a Kurt Cobain. Siempre tuve afinidad con él. Era zurdo, con los ojos azules, del signo géminis y amaba a los Beatles como yo. Me hubiera encantado disparar a toda la jodida mierda con él”, ha dicho Noel. Y agregó que para él, Nevermind “suena como el futuro”.

En abril del 2024, Noel profundizó en sus alabanzas a Cobain, que al fin y al cabo, era tan melódico como él. “La única persona a la que respeto como compositor en los últimos diez años es Kurt Cobain. Era el cruce perfecto entre Lennon y McCartney. Cantaba como Lennon, pero sus melodías eran tan Paul. Eran melodías muy alegres, pero él era un cabrón miserable al mismo tiempo”.

“Mucha gente ha comparado mi estilo de composición con el de Kurt Cobain, con el que tiendo a estar de acuerdo la mayor parte del tiempo. Ambos usamos estructuras de acordes básicas, muy simples, no más de cuatro acordes. ¿Qué sentido tiene?…Si escribieras la música en forma de partitura, algunas de las canciones de Cobain se verían exactamente como las mías, y viceversa”, sentenció.