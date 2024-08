¿Quién es Taeil de NCT? El cantante de k-pop acusado de delitos sexuales

Moon Tae-il, más conocido como Taeil, es un cantante surcoreano de k-pop de 30 años quien hasta ayer integraba la banda NCT. Este miércoles, la empresa que representa a la boyband, SM Entertainment, informó la desvinculación del artista, debido a las acusaciones en su contra por una presunta agresión sexual, de naturaleza no especificada.

“Recientemente, nos enteramos de que Taeil ha sido acusado en un caso penal relacionado con un delito sexual. Mientras revisábamos las pruebas relacionadas con el caso, reconocimos la gravedad de la situación y determinamos que Taeil no puede continuar sus actividades con el grupo NCT”, refirió SM Entertainment. “Tras dialogarlo con Taeil, hemos decidido su salida de la boyband”.

“Brindaremos más información a la par que avance la investigación. Nos disculpamos profundamente por la preocupación y molestia causada por nuestro artista”, concluyó la empresa.

¿Quién es Taeil?

NCT, o Neo Culture Technology por sus siglas en inglés, es una banda de origen surcoreano formada por 25 integrantes de diferentes nacionalidades: 11 coreanos, seis chinos, cinco japoneses, un tailandés, un taiwanés, un estadounidense y un canadiense.

Es importante destacar que NCT está formado por seis subunidades, que surgieron con el paso de los años de acuerdo a los requerimientos de SM Entertainment. En 2016 debutó la primera unidad, NCT U, formada por seis miembros: Mark, Ten, Tae Yong, Jae Hyun, Do Young y Taeil.

Moon Tae-il nació en Seúl en 1994 y cursó el programa de música aplicada de la Universidad de Hanyang, en 2013. Sin embargo, decidió no continuar sus estudios después de ser aceptado en SM Entertainment para ser un trainee, es decir, entrar a un proceso de preparación para convertirse en idol.

En primera instancia, Tael se integró al grupo de trainings pre-debut SM Rookies, espacio donde lanzó la canción Because of You, que forma parte de la banda sonora de la serie El comerciante: Gaekju 2015.

Ya en 2016 se integró a la primera subunidad oficial de NCT, NCT U, como miembro y vocalista principal, grupo con el que lanzó su single Without You. Posteriormente, Taeil hizo su debut como miembro de la segunda subunidad llamada NCT 127, que se hizo conocida gracia al EP NCT#127 en julio de ese año.

Durante su carrera ha cosechado éxitos como Stay in my life, New Dream, Purple y The Moon, tanto en NCT 127 como en NCT U.

Asimismo, en paralelo, el idol lanzaba canciones para las bandas sonoras de diferentes k-dramas, como Starlight para la serie Veinticinco, veintiuno, Lovey Dovey para Batalla de amor y Wave para Cautivar a un rey.

Su popularidad en redes sociales lo llevó a romper un Récord Guiness por la rapidez para conseguir un millón de seguidores en Instagram.

Hasta la fecha, el cantante se mantenía alejado de los escenarios tras un accidente automovilístico en agosto de 2023. El incidente en motocicleta lo mantuvo fuera de la vista pública y de la promoción del último álbum de NCT 127, Walk.

Tras la expulsión de Taeil de la banda, las cuentas de redes sociales de otros integrantes se desvincularon del artista. En tanto, “el informe de un caso penal no pudo ser verificado de forma independiente y la policía se negó a hacer comentarios”, señaló DW.

Asimismo, diversas actividades con otros miembros de la boyband han sido canceladas o reprogramadas.