Pedro Almodóvar aborda la eutanasia en nueva película: cuándo se estrena en Chile

Tras cinco décadas de exitosa carrera, Pedro Almodóvar estrena su primer largometraje en inglés: La habitación de al lado, película encabezada por Julianne Moore y Tilda Swinton que presentó este lunes en la 81° edición del Festival de Venecia.

En la cinta Moore interpreta a Ingrid, una novelista que se reencuentra con Martha (Swinton), una amiga de juventud con la que trabajó en la misma revista. Tras años sin tener contacto, se reúnen cuando Martha es diagnosticada con una enfermedad terminal.

Según reveló el cineasta durante la conferencia de prensa, uno de los temas principales es la eutanasia. “Esta película está a favor de la eutanasia”, señaló, en relación a la decisión que toma el personaje de Swinton, una mujer enferma de cáncer.

La muerte asistida fue despenalizada en España en 2021, y Almodóvar expresó su deseo de que esa se convierta en una realidad global. “Debería existir la posibilidad de que la eutanasia se practique en todo el mundo. Esto debería regularse y se debería permitir que un médico ayude a su paciente”, planteó.

En un guiño al cambio climático, indicó que “la película se centra en una mujer que está muriendo en un mundo que también está muriendo”.

Adaptación de la novela What are you going through (2020), de Sigrid Nunez, el filme “es realmente una historia de amor entre Ingrid y Martha. Y cuando digo amor, me refiero a eso realmente esencial, esa amistad esencial que está en el corazón de todo amor”, explicó el director.

La habitación de al lado compite por el León de Oro del Festival de Venecia junto a títulos como Maria, de Pablo Larraín; The brutalist, de Brady Corbet, y Joker: Folie à deux, de Todd Phillips, entre otros.

El largometraje confirmó que debutará en cines chilenos el próximo 5 de diciembre.

Mira su trailer a continuación: