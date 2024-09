Vuelve Lila, la Feria del Libro Feminista: “Hoy una mujer no puede no ser feminista”

Lo mejor de la escritura feminista llega al Centro Cultural Palacio La Moneda del 6 al 8 de septiembre. Más de treinta sellos editoriales ofrecerán textos del género que van desde las novelas y la poesía hasta artículos y ensayos.

Esta es la segunda edición de Lila, Feria del Libro Feminista, tras su primera y única versión en septiembre de 2018, que se llevó a cabo en el Centro Arte Alameda.

Jimena Pizarro, fundadora de la librería Lila, conoció a su socia literaria en Argentina, mientras se encargaba del stand de Chile en una Feria del Libro de Buenos Aires. Margarita Cea Barros era agregada cultural de Chile en esa ciudad y, al conocerse, congeniaron de inmediato. Hasta hoy forman lo que ellas mismas denominan como sociedad literaria. En la actualidad, un nuevo desafío las une: volver a levantar una feria feminista de tres días después de seis años.

Margarita Cea Barros y Jimena Pizarro, organizadoras de Lila, Feria del Libro Feminista.

“Fuimos a pasear y fuimos a la casa de la Silvina Ocampo. Ahí comienza nuestra sociedad literaria”, relatan las organizadores de Lila en conversación con Culto.

El evento se abrirá con un homenaje a las escritoras fallecidas Carmen Berenguer y Malú Urriola. “Un homenaje a la mujer escritora y a la mujer feminista. Carmen Berenguer era mi amiga y quien inauguró la feria de 2018. A Malú la conocí, pero no teníamos tanta cercanía como con Carmen, quien era una gran poeta, hacía performance”, recuerda Jimena Pizarro.

La instancia de memoria incluirá la musicalización de poemas de Malú Urriola por parte de la cantante chilena Jeanette Pualuan, exintegrante de Mamma Soul; mientras que el homenaje a Berenguer estará a cargo de su hija, la escritora Carola Jeréz. También participarán la académica y crítica Raquel Olea junto a Marisol Vera, directora de la Editorial Cuarto Propio.

Además, una de las grandes invitadas de la jornada será la escritora chilena Lina Meruane, ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y Sor Juana Inés de la Cruz. En esta oportunidad, conversará con el escritor Juan Pablo Sutherland sobre su último libro Coloquio de quiltras (2023), el viernes 6 a las 17:45 horas.

Asimismo, la jornada del sábado 7 de septiembre, a las 16:15 horas, en el Espacio Lector, las autoras Lina Meruane, Gladys González, Eugenia Brito, Romina Reyes, Marcia Mogro y Alejandra González Celis y Noelia Figueroa se reunirán para el acto La poesía es resistencia, un momento cuyo título evoca el verso del poeta palestino Mahmoud Darwish. En dicho espacio, las escritoras leerán parte de sus creaciones poéticas y sostendrán una conversación con la periodista Francisca Palma.

“Esta edición es más profesional que la 2018. Es rebelde, puntuda”, dicen sus organizadoras. La programación también incluye un espacio con la escritora Narea Ugarte, moderado por Antonella Estévez y charlas sobre cine, sexualidad, filosofía, entre otras temáticas.

Puedes revisar la programación completa de Lila, Feria del Libro Feminista, aquí.

Ilustración de Sol Díaz para Lila.

Mujeres en la literatura

Jimena Pizarro y Margarita Cea Barros tienen un importante camino recorrido en el feminismo, la literatura y la gestión cultural. Mientras Pizarro daba vida a la librería Lila por 36 años, también fue Directora de la Cámara Chilena del Libro. En tanto, Cea Barros se dedicó al periodismo y a la gestión cultural en instituciones como La Moneda, el GAM, entre otras.

En ese sentido, la feria Lila tiene un objetivo claro: visibilizar a las escritoras.

“Hay que darle espacio a todas las mujeres, de todas las corrientes, de todas las líneas—dice Jimena Pizarro—. Obviamente no a las conservadoras, porque feminismo es un tema revolucionario democrático. Además, con el apoyo del Centro Cultural La Moneda ha sido vital. Hay mujeres editoras que tienen sus editoriales pequeñas y medianas, que es lo que nosotras queremos reforzar en esta Lila”.

—Hoy día una mujer no puede no ser feminista, es muy raro. El feminismo es creer en la igualdad de derechos y condiciones no es que seamos igual a sus hombres ni que estemos contra los hombres—agrega.

—Que nos den las mismas oportunidades—interviene Margarita Cea.

—La palabra feminista ha tenido una connotación muy negativa durante la historia. Cuando uno se dice feminista, creen que uno está contra los hombres, pero es al revés, uno también quiere que los hombres se liberen de las clásicas ‘obligaciones’.

La conversación con las organizadoras de la feria fue solo unas horas antes de que la poeta Elvira Hernández fuera anunciada como ganadora del Premio Nacional de Literatura 2024. Un hito clave para las escritoras chilenas y la historia literaria en Chile.

—Sólo hubo cuatro mujeres nominadas este año, de un total de casi veinte candidatos. ¿Cómo evalúan ese panorama?

“Si tú hubieras hecho la misma pregunta hace cinco o diez años, no hubiera habido ninguna mujer. Todavía no hay igualdad, pero que hayan cuatro entre diez ya habla de que hay un pequeño cambio. Ese es el sentido de la feria, porque las mujeres hace muy pocos años que pueden sacar la voz más libremente. No tenían espacio. Lo que nos convoca es darle espcio a la voz de las mujeres”, reflexiona Margarita Cea.