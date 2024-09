“No puede ser que a uno se la juzgue por lo que dijo o hizo el marido”: las mejores declaraciones de Karen Doggenweiler

Este domingo 8 de septiembre, Karen Doggenweiler habló con Culto acerca de quizás el desafío más grande de su carrera: convertirse en la animadora del Festival de Viña para su versión 2025, lo que fue oficializado la semana pasada a través de las mismas pantallas de Mega, en el matinal Mucho gusto, incluso con el presidente del directorio de la estación, Carlos Heller, presente.

En el diálogo, la periodista revisa las distintas circunstancias que significa esta función estelar, la más expuesta y comentada del verano chileno.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De hecho, cuando en mayo pasado se lo ofrecieron, inmediatamente después que Mega se adjudicara la licitación del certamen por el lapso 2025-2028, Doggenweiler aceptó sin espacio a dudas: “Altiro que sí. Sí, acepto. No he dicho tantas veces en mi vida eso, pero dije ‘sí, acepto’. E Inmediatamente me emocioné. Nunca se generó esa situación (dudas al respecto) y yo creo que también cuando me lo plantean lo hicieron con la confianza y la sonrisa de quien sabe que está ofreciendo algo que uno ha soñado, que ha acariciado y que por fin se materializa. Yo creo que por eso fue un momento muy especial y bien mágico. Me emocioné mucho en esa oportunidad cuando lo conversamos”.

Con respecto a si se lo ofertaron en su extenso paso de más de tres décadas por TVN, en los períodos en que la red pública tenía el espectáculo, reveló: “En un momento que no quisiera recordar cuando me lo ofrecieron”. Luego profundizó: “Yo ya tenía la decisión tomada de venirme (a Mega, en 2022) y porque no me pareció que fuera justo para... Quisiera ni siquiera entrar en ese tema, pero me pareció que las cosas tienen que llegar cuando son y no muchas veces en momentos ya como una última herramienta o instancia. Yo no esperaba que llegara en ese momento. Ya tenía decidida la idea de venirme”.

“Como que lo tenía dormido durante años, a lo mejor uno mismo lo usa eso como una protección, como “no, yo sé que no va a pasar”. Y lo tenía ahí dormido. Pero mira cómo despierta, y despierta acá de la mano de un equipo tan espectacular. O sea, yo sólo tengo palabras de gratitud para todos los ejecutivos de Mega, para toda la gente que trabaja en el canal. Me siento muy querida, muy respaldada. Tengo la impresión y la convicción de que vamos a hacer un gran Festival. Existe la posibilidad de ser muy libres, y de sorprender, de hacer cosas distintas, y yo creo que está todo dado como para que hagamos eso”, sigue.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

También hay palabras para sus antecesores. Con respecto a la faena de Francisco “Pancho” Saavedra, quien estuvo a cargo este año, señaló: “Yo a Pancho lo adoro. Es un queridísimo amigo. Y yo siento que, claro, cada uno tiene que tener su estilo y dejarlo ser en el escenario y sentirse libre y disfrutarlo. Yo creo que se nota mucho cuando uno está pasándolo muy bien en el escenario. Y cuando a lo mejor no estás tan pendiente de, no sé, de seguir al pie de la letra lo que te dicen en el oído. Hay que ser libre”.

También destacó la señal que significa que nombren a una mujer primera en el rol central de anfitriona de Viña 2025. “Es bien inédito que nombren a una mujer primero. Estábamos tan acostumbrados a que la figura del hombre era la central, con mucho mérito, por supuesto, pero que siempre la mujer era un poco ahí como acompañando. Y este es un cambio de era, absolutamente. Se puede hablar de una mujer primero, que se vea, que se sienta empoderada, y que hoy en día, inmediatamente después de la nominación, empecemos a hablar todos de quién la va a acompañar”.

Vina del Mar, 19 de Febrero de 2023 Escenario Quinta Vergara Durante la primera noche del Festival de Vina del mar. Sebastian Cisternas/Aton Chile

En lo que sí puso mayor acento fue en el recelo que despierta por su matrimonio con el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Incluso, algunas críticas han puesto un acento político en el tema. Al respecto, la periodista aclara: “(Es) muy injusto. Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido. Entonces, es bien increíble, insólito, es como del siglo pasado. Y te insisto, no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido, qué te parecen las opiniones sobre...”.

“Yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención, he hecho estelares, docus como Mamá a los 15, Baile en TVN. Tengo una cantidad de programas, matinales. Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale”.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Consultada por la información difundida a principios de agosto en el espacio Hay que decirlo (Canal 13), sobre que eventualmente su oficialización como animadora del certamen se habría postergado para “protegerla” ante las coyunturas políticas en las que estaba involucrado su marido, comenta: “De ninguna manera, absolutamente falso, y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso, de ninguna manera. Y hemos seguido cada uno de los hitos, y ahora viene la oficialización del animador, y después habrá anuncio de parrilla, humoristas, de nuestros socios internacionales. O sea, hemos seguido un cronograma que está con mucha tranquilidad, haciendo nuestro trabajo desde siempre. O sea, eso no fue así. Tanto así que la periodista matizó inmediatamente después de haberlo dicho. Sobran las palabras. Pero es absolutamente cierto lo que te digo. O sea, hemos seguido el cronograma tal y como lo teníamos diseñado siempre”.

Finalmente, Doggenweiler espera animar el festín musical los cuatro años que Mega tiene a cargo la cita. “Me gustaría, sí. Para un comunicador, para un animador, que te preguntaran si quieres estar en un gran escenario durante no sé cuánto tiempo, uno siempre dice que sí. O sea, es obvio que sí. Todos queremos, todos aspiramos a estar en escenarios así”.