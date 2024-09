¿Qué día toca Tool? Lollapalooza presenta su cartel por día

Lollapalooza Chile presenta su cartel por día e inicia la venta de pases diarios para la edición 2025, ya disponibles en Ticketmaster.

El viernes 21 de marzo será encabezado por Olivia Rodrigo, una de las nuevas voces de la música pop y el grupo electrónico Rüfüs Du Sol que cambió las reglas del juego y que ha ascendido de manera constante hasta convertirse en el mayor espectáculo de baile en vivo del mundo. También estarán Benson Boone, Rawayana, James Hype, Girl In Red, Fontaines DC, Soulfía, Polimá Westcoast y más.

El sábado 22 de marzo, Justin Timberlake, quien llega al país con su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was y su gira ‘The Forget Tomorrow Tour’ y el regreso de la icónica Alanis Morissette. Antes, Foster The People, Charlotte De Witte, Mon Laferte, Babasonicos, Nathy Peluso, Parcels, Barry Can’t Swim – Lasso y más

Para el cierre del festival, el domingo 23 de marzo, están los legendarios Tool, venerados por su combinación única de rock progresivo, metal y art rock. También Shawn Mendes, Tate Mcrae, Zedd, Teddy Swims, Los Tres, The Marías, Inhaler, Sepultura, Lucybell, Wave To Earth, Artemas, Dillom, la chilena Cancamusa y más.

Más adelante se darán a conocer más detalles de la edición número 13 de Lollapalooza Chile. Para más detalles, visita www.lollapaloozacl.com o sigue las redes sociales del festival.