Muere a los 70 años Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y fundador de The Jackson 5

La mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento del cantante, guitarrista y fundador de los Jackson 5, Tito Jackson, hermano mayor del Rey del Pop.

“Con el corazón apesadumbrado, anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre fue un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar”, escribieron Taj, Taryll y Tj en la cuenta de Instagram de su trío musical 3T, consigna The New York Times.

REUTERS/Luke MacGregor/File Photo

“Algunos de ustedes lo conocerán como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, otros como ‘Coach Tito’ o ‘Poppa T’. Sin embargo, será extrañado profundamente. Para nosotros, siempre será ‘Tiempo de Tito’. Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó: Ámense los unos a los otros’. Te amamos, Papá”, continúa la publicación.

Tito Jackson fue el último de los diez hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario, con su debut de 2016 como Tito Time y la canción One Way Street (2017). En 2019 se anunció que estaba trabajando en un segundo álbum.

Recientemente, el cantante había actuado con sus hermanos Marlon y Jackie en Inglaterra y participado en el Festival Fool in Love en Hollywood Park, en California.

Una de las últimas declaraciones públicas de Tito fue precisamente un mensaje dedicado a su hermano, Michael, tras visitar un monumento en Alemania el 11 de septiembre.

December 9, 2009. REUTERS/Jason Redmond/File Photo

“Antes de nuestro espectáculo en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no solo su memoria sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu”, escribió.