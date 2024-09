Tito y Michael Jackson: la historia del escudero y el hermano menor

Si George Harrison era el callado y ensimismado de The Beatles, Tito Jackson lo era en los Jackson 5. Ambos, además compartían el talento de ser eximios guitarristas. De hecho, Tito -o más bien Toriano Adaryll Jackson- comenzó tocando la guitarra de su padre en el grupo que formó con sus hermanos, Jackie y Jermaine, sin que su autoritario progenitor se enterara. Un corte de cuerdas delató la maniobra, pero el padre pasó del enojo a la idea de manejar él al conjunto. Con la inclusión de los hermanos menores, Michael y Marlon, nacían The Jackson Brothers, aunque poco antes de firmar por el reconocido sello Motown, pasaron a tener el nombre con que los conoció el mundo: The Jackson 5.

Fue el joven Michael quien asumió la voz principal, siendo por mucho el mejor cantante del quinteto. Tito siguió como guitarrista. Con el conjunto inició una carrera exitosa y Tito terminó haciéndose cargo también de las voces principales. Tras la firma con el sello Philadelphia International Records y el cambio de nombre a The Jacksons, en 1975, vinieron éxitos como en del 1978 con el álbum Destiny, al que le siguió Triumph (1980), el que vendió tres millones de copias en los Estados Unidos y 10 millones de copias en todo el mundo.

En 1984, el grupo lanzó el disco Victory, con su respectiva gira. Sería la última con Michael Jackson en la formación, quien decidió dedicarse de lleno a su carrera solista, con la que ya se había anotado un éxito importante con el disco Off the Wall (1979) y sobre todo con el monumental Thriller (1982). Desde ahí, lo sabemos, se convirtió en el indiscutido Rey del Pop.

Tito siempre defendió a su hermano, sobre todo tras la muerte de “Jacko”, el 25 de junio de 2009, a los 50 años. Pocos meses después del deceso salió al paso de los rumores que hablaban de que los hijos del hombre de Billie Jean no eran suyos. “Los niños, los tres, son hijos biológicos de Jacko. Blanket (sobrenombre de Prince Michael II) es Michael. Qué puedo decir. Esos ojos no mienten”, declaró Tito al diario inglés Daily Mirror.

“Sólo porque sean blancos no significa que no sean suyos. Prince es igual que mi abuelo. No hay duda de que son de Michael”, continuó el músico, quien además agregó que al ver al trío de pitufos Prince Michael, de 12 años; Paris Michael Katherine, de 11, y Blanket (Prince Michael II), de 7, “me recuerdan a mí y a mis hermanos cuando estábamos creciendo”. Además, consultado de por qué su hermano siempre les ponía máscaras a los niños cuando los sacaba, Tito dijo que era simplemente “para proteger su intimidad”.

REUTERS/Luke MacGregor/File Photo

Poco tiempo después, en declaraciones a The Associated Press, Tito dijo que la muerte de su hermano menor unió a la familia. “Yo diría que definitivamente nos acercó un paso más. Reconocer el amor que sentimos el uno por el otro cuando uno de nosotros no está aquí es una gran pérdida”, dijo, añadiendo que personalmente nunca “estaría en paz con eso”. Y agregó: “Aún hay momentos en los que no lo puedo creer, así que creo que eso nunca va a desaparecer”.

De hecho, recordó una junta familiar ocurrida un mes antes de la muerte del hombre de Beat it. Fue en un restaurante de Los Ángeles, la ciudad adoptiva de los Jackson, para el 60 aniversario de bodas de Joseph Jackson y su esposa, Katherine. “Toda la familia estaba allí”, dijo Tito. “Hablamos, tomamos fotos, compartimos ideas y hablamos de lo que todos habíamos estado haciendo. Fue una noche muy feliz. Michael estaba lleno de vida y lleno de espíritu, y él estaba a punto de empezar a disfrutar de su vida otra vez. Él iba a comprar otro lugar, ya que estaba harto de Neverland. Quería empezar a hacer películas, tomarlo con calma y estar con sus hijos”.

Para Tito, los problemas financieros del astro hacia el final de su vida, tenían una explicación: “El problema de Michael, al igual que su madre, es que él confiaba en la gente demasiado. Realmente lo hizo. Se confió demasiado y se aprovechó. Tratamos de llegar a él, pero la gente alrededor de él lo hizo muy difícil cuando se metió en problemas un par de veces todos corrieron. Y cuando fue exonerado todos ellos regresaron”, dijo en noviembre del 2011 a The Guardian.

“Todavía estoy enojado, furioso. Me hace sentir como una mierda como la gente quería usarlo. La familia que trató de ayudarlo, pero aunque Michael sabía quiénes eran esas personas, y trató de mantenerse a distancia, no vio todo porque estaba demasiado cerca de ellos. Pude ver que estas personas estaban ahí por las razones equivocadas, pero yo no podía correr la vida de Michael por él. Pero si hubiera sabido entonces lo trágicamente que este viaje terminaría, lo habría hecho. Daría todo porque mi hermano estuviera aquí conmigo ahora. Haría cualquier cosa para que mi hermano estuviera conmigo”.

En esa misma charla, recordó con algo de ternura a Michael: “Siempre fue diferente, fue el pequeño que siempre acostumbraba chuparse el dedo, lo chupó mucho más que los demás, pensaba que iba a tener dientes de conejo, pero su personalidad era diferente. Era como un hombre adulto en el cuerpo de un hombre pequeño. Mis hermanos y yo, íbamos a una ciudad y estábamos más interesados en ver el estadio donde los Gigantes de Nueva York habían jugado - Michael quería cumplir con los políticos o ver la historia local fue siempre muy lector y siempre estaba interesado en las culturas de otros países”.

FILE PHOTO: Tito Jackson of the U.S. performs during a concert at the MEN Arena in Manchester, northern England, Britain, October 6, 2009. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Años después, en 2014, Jackson dijo que él y sus hermanos todavía sentían la ausencia de Michael en sus shows, que continuaron con giras internacionales de los Jackson 5. “No creo que nos acostumbremos nunca a actuar sin él. Lo extrañamos mucho”, dijo, y señaló que el espíritu de Michael “está con nosotros cuando actuamos. Nos da mucha energía positiva y dibuja muchas sonrisas en nuestros rostros”.

Solo hace unas semanas, el pasado 11 de septiembre, Tito publicó un post desde Alemania, donde visitó un monumento a Michael Jackson junto a sus hermanos: “Antes de nuestro espectáculo en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no solo su memoria sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu”, escribió.

Tito fue el miembro del grupo que más se demoró en tener una carrera solista. Recién lo hizo en 2016 como Tito Time y la canción One Way Street (2017). En 2019 se anunció que estaba trabajando en un segundo álbum.