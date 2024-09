Emmy 2024: el dominio de Shōgun y Bebé Reno y la sorpresa de Hacks

Shōgun, la elogiada producción de FX que en Chile se puede ver por la plataforma Disney+, partió la jornada de los Emmy con 14 reconocimientos y con un récord en el bolsillo: ningún otro título (ni siquiera Game of thrones, que en dos ocasiones totalizó 12) había ganado tantos galardones en una misma edición. La particularidad es que la ficción ambientada en el Japón feudal se apropió de ese hito una semana antes, cuando se revelaron las categorías técnicas de la premiación.

Por tanto, todos las estatuillas que sumó durante la gala principal le permitieron mejorar esa marca histórica. Realizada en el Peacock Theater (Los Angeles), la 76° entrega de los Emmy consolidó a la serie como la gran triunfadora de 2024 con 18 distinciones, dejando atrás el récord que desde hace 16 años ostentaba John Adams (13). Sin embargo, su primera alegría llegó bien entrada la noche.

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Dos producciones de Apple TV+ fueron responsables de dilatar los festejos: The Morning Show y Caballos lentos le arrebataron premios en los que la ficción protagonizada por Hiroyuki Sanada tenía buenas posibilidades de celebrar. El inglés Will Smith, escritor de la serie de espías, se atrevió a sacar a la ceremonia del letargo y le aseguró a los asistentes que “a pesar de mi nombre, vengo en son de paz”.

Recién pasadas las dos horas y 20 minutos del evento se escuchó por primera vez el nombre de Shōgun, cuando Frederick E.O. Toye, responsable de cuatro de los diez episodios, recibió el galardón a Mejor dirección de serie de drama.

Luego llegó el turno de los reconocimientos a las principales figuras de su elenco. Sanada se convirtió en el segundo asiático en obtener la distinción a Mejor actor de serie de drama (tras Lee Jung-jae, de El juego del calamar) y Anna Sawai hizo lo propio en la categoría femenina. El mismo protagonista tomó de nuevo la palabra cuando la producción se alzó como Mejor serie de drama y pronunció algunas palabras en su idioma. La historia tendrá la posibilidad de volver, porque fue renovada para una segunda y tercera temporada.

Una historia diferente se articuló en el apartado de comedia, donde la competencia fue bastante más reñida, incluso contradictoria. El Oso, la exitosa producción de FX (también disponible en Disney+), parecía destinada a consagrarse nuevamente en la categoría principal. Sin embargo, Hacks dio el batacazo y se impuso gracias a su tercer ciclo. Ganó por méritos propios, pero probablemente también fue importante el hecho de que ha tomado fuerza la idea de que El Oso, siempre más cerca del vértigo del drama que de la comedia, está inscrita en una categoría incorrecta (Eugene Levy, anfitrión de la gala junto a su hijo Dan Levy, bromeó con eso al comienzo de la velada).

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Hacks, que ha tenido una presencia fuerte en los Emmy desde su debut, demostró su músculo con los premios que ganaron Jean Smart –reconocida por cada una de las tres temporadas de la serie de Max– y sus guionistas.

La ironía es que, pese a su revés, El Oso pudo batir su propia marca: acumuló un total de 11 premios (incluyendo los técnicos) y se convirtió en el título de comedia con mayor número de triunfos en una sola edición de los Emmy (en la anterior llegó a diez). Los actores Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach repitieron como ganadores, mientras que Liza Colón-Zayas venció a leyendas como Meryl Streep y Carol Burnett en la disputa por la estatuilla a Mejor actriz de reparto de serie de comedia. Además, Christopher Storer, su creador, dominó en Mejor dirección por su trabajo en Fishes, el celebrado sexto capítulo del segundo ciclo.

El triunfo de Bebé Reno

Previa presentación de tres actores asociados a villanos (Kathy Bates, Giancarlo Esposito, Antony Starr), la actriz Jessica Gunning obtuvo su Emmy por interpretar a Martha, la mujer que acosa al protagonista de Bebé Reno, la alabada y controversial miniserie de Netflix que monopolizó la conversación a partir de abril pasado.

Más tarde subió al escenario Richard Gadd, el hombre que creó la ficción a partir de sus propias experiencias. “Hace diez años estaba deprimido. Nunca pensé que lograría recomponer mi vida. Nunca pensé que sería capaz de enmendar lo que me había pasado y ahora aquí estoy, más de una década después, recibiendo uno de los premios más importantes de la televisión”, señaló en el primero de los tres discursos que brindó en el Peacock Theater.

Foto: Reuters/Mike Blake

El comediante escocés también fue galardonado por su actuación –aludió a que es fanático de Jon Hamm, uno de sus competidores– y por su labor como productor, porque la ficción se impuso a Ripley y True detective: Tierra Nocturna como Mejor miniserie.

En tanto, Jodie Foster se adjudicó el primer Emmy de su carrera. Lo logró gracias a su impecable trabajo en la cuarta temporada de True detective. No tuvo la misma suerte Robert Downey Jr., quien estaba nominado por El simpatizante. El reconocimiento al que postulaba se lo llevó Lamorne Morris (Fargo), responsable de encarnar a un policía en el quinto ciclo de la producción creada por Noah Hawley.

Revisa el listado completo de ganadores a continuación:

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC, disponible en Disney+)

El Oso (FX, disponible en Disney+)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu, disponible en Disney+)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX, disponible en Disney+)

What We Do in the Shadows (FX, disponible en Disney+)

Mejor serie de drama

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (HBO/Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Sr. y Sra. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX, disponible en Disney+)

Caballos Lentos (Apple TV+)

El Problema de los 3 Cuerpos (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Sr. y Sra. Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actor de serie de drama

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Caballos Lentos)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Donald Glover (Sr. y Sra. Smith)

Idris Elba (Hijack)

Mejor miniserie o serie antológica

Bebé Reno (Netflix)

Fargo (FX, disponible en DGO)

Lecciones de Química (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Tierra Nocturna (Max)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Jodie Foster (True Detective: Tierra Nocturna)

Brie Larson (Lecciones de Química)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Matt Bomer (Compañeros de Viaje)

Richard Gadd (Bebé Reno)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor dirección de serie de drama

The Crown (Netflix)

The Morning Show (Apple TV+)

Sr. & Sra. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX, disponible en Disney+)

Caballos Lentos (Apple TV+)

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO/Max)

Mejor dirección de serie de comedia

Abbott Elementary (ABC, disponible en Disney+)

El Oso (FX, disponible en Disney+)

El Oso (FX, disponible en Disney+)

Los Caballeros (Netflix)

Hacks (Max)

The Ms. Pat Show (BET+)

Mejor guión de miniserie, película o serie antológica

Bebé Reno (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Fargo (FX, disponible en DGO)

Compañeros de Viaje (Showtime, disponible en Paramount+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Tierra Nocturna (HBO/Max)

Mejor guión de serie de drama

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

Sr. & Sra. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX, disponible en Disney+)

Shōgun (FX, disponible en Disney+)

Caballos Lentos (Apple TV+)

Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica

Jonathan Bailey (Compañeros de Viaje)

Robert Downey Jr. (El Simpatizante)

Tom Goodman-Hill (Bebé Reno)

John Hawkes (True Detective: Tierra Nocturna)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lecciones de Química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans)

Mejor programa de entrevistas

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Mejor guión de serie de comedia

Abbott Elementary (ABC, disponible en Disney+)

El Oso (FX, disponible en Disney+)

Girls5eva (Netflix)

Hacks (Max)

The Other Two (HBO/Max)

What We Do in the Shadows (FX, disponible en Disney+)

Mejor dirección de miniserie, película o serie antológica

Bebé Reno (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Fargo (FX, disponible en DGO)

Compañeros de Viaje (Showtime, disponible en Paramount+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Tierra Nocturna (HBO)

Mejor guión de programa especial de variedades

Alex Edelman: Just for Us (HBO)

Jacqueline Novak: Get on Your Knees (Netflix)

John Early: Now More Than Ever (HBO)

Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool (Netflix)

The Oscars (ABC)

Mejor serie de variedades con guión

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor actriz de reparto de miniserie, película o serie antológica

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Bajo el Puente)

Jessica Gunning (Bebé Reno)

Aja Naomi King (Lecciones de Química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. the Swans)

Nava Mau (Bebé Reno)

Kali Reis (True Detective: Tierra Nocturna)

Mejor reality de competición

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

The Voice (NBC)

Mejor actriz de serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El Oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Christine Baranski (The Gilded Age)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (El Oso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders in the Building)

Mejor actor de serie de comedia

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Theo James (Los Caballeros)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El Oso)

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor actor de reparto de serie de drama

Tadanobu Asano (Shо̄gun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shōgun)

Jack Lowden (Caballos Lentos)

Jonathan Pryce (The Crown)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Lionel Boyce (El Oso)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Paul Rudd (Only Murders in the Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)