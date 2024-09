El futuro de True Detective según su directora: “Es una serie que estaba muerta y resucitó”

Más breve que en sus anteriores encarnaciones, protagonizada por dos mujeres y ambientada en la noche eterna de Alaska, True detective: Tierra Nocturna trajo de vuelta a una franquicia que no tenía nuevos capítulos desde 2019. En HBO quedaron tan contentos con el resultado que dieron luz verde a un quinto ciclo.

La artífice fue Issa López, cineasta mexicana que había ganado adeptos con la película de terror Vuelven (2018), pero que no tenía mayor experiencia en televisión. Se ganó a buena parte de los escépticos con el rompecabezas que creó alrededor de Danvers (Jodie Foster) y Navarro (Kali Reis), las policías de la trama.

Conectada a Zoom con Culto, cuenta que siguió con atención las teorías que surgieron mientras estuvo en emisión, entre enero y febrero de este año. “Era encantador leer que la gente decía que cuando la serie se va a los colores azules significa X y cuando se va a los colores naranjas significa Y. Eso jamás se nos cruzó por la mente, pero me parecía encantador que la gente hiciera un análisis de colores”, indica.

A siete meses de la exhibición del último capítulo, López brinda esta entrevista a raíz de las 19 nominaciones que la ficción suma en la edición 2024 de los Emmy (para poner en perspectiva: la temporada original totalizó 12). La ceremonia es este domingo 15 a las 21 horas (por TNT y Max) y la realizadora asegura que acudirá “con cero expectativas”.

“La competencia este año es feroz. Hay productos de una calidad tremenda. A mí me parece que Ripley es una obra maestra. Me parece que Bebé Reno es la cosa más sorprendente que he visto en mucho, mucho tiempo, y viene muy fuerte”. Tras una pausa, agrega: “Si se llevan los premios, me voy a levantar y voy a aplaudir, porque fueron excelentes”.

Y reflexiona: “Lo que es un logro son las 19 nominaciones para una serie que estaba muerta y que se resucitó. Y que está creada a partir de la idea de una persona que viene completamente de afuera del sistema, que viene de crecer en el barrio en la Ciudad de México, y que quizás es la persona menos esperada para poder revivir una franquicia que estaba difunta”.

Aunque True detective: Tierra Nocturna recibió críticas de Nic Pizzolatto, creador y showrunner de los tres primeros ciclos, y de algunos espectadores –parte de ellos molestos con sus dos protagonistas femeninas–, la directora está satisfecha con el trabajo hecho.

“El reto de la narración episódica, en este caso, me hizo entender muchas cosas de las virtudes de la televisión”, asegura. Por ejemplo, rectificó su perspectiva inicial. “Yo decía: es que es una película de seis horas. No, no lo es. Es una serie de televisión. Orgullosamente”.

“En una película tienes un espacio tan corto para contar una historia completa y para entender quién es un personaje. (En cambio) en una serie de televisión tienes horas. Y entonces puedes hacer revelaciones. No tienes que explicar todo sobre ese personaje de entrada. Puedes entender cosas sobre ese personaje cerca del final de la temporada. Y luego los revisitas al año siguiente y los personajes crecen y cambian contigo”, explica.

Eso no ocurrirá con Danvers y Navarro, quienes no estarán al centro del quinto ciclo. Una aclaración que viene al caso, porque –según cuenta– HBO le preguntó si estaría dispuesta a escribir una nueva historia ambientada en el mismo pueblo y de ese modo cambiar la naturaleza antológica de la producción.

“Es muy tentador, porque adoro a los personajes. Adoro este universo ficticio que creamos y adoro a mis actores y a mi equipo de producción. Entonces dan muchas, muchas ganas de volver. Pero yo tomé una decisión, y la tomé hablando con Jodi y hablando con Kali. Ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. Los personajes empiezan en un lugar y terminan en otro (...) Funcionó, completamos ese arco, y hay que dejarlos ir. Y ahora es tiempo de volver a hacerlo con nuevos personajes”, argumenta.

Y adelanta: “La quinta temporada es otro lugar, otro caso, otros personajes. Dicho lo cual, tiene profundas conexiones con las situaciones y los personajes de Noche Nocturna. Entonces, sí, es diferente, pero es el mismo universo y vamos a revisitar cosas”.