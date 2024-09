Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex: “Trato de hacer canciones que se sientan como películas”

Cuando Greg Gonzalez grabó en 2008 ―en una escalera de cuatro pisos de su alma mater, la Universidad de Texas El Paso― el que sería el primer EP del grupo Cigarettes After Sex, el proceso fue descrito por él mismo como un “accidente”.

Cuatro años más tarde lo lanzaría de manera independiente sin grandes ambiciones de por medio, sólo por amor al arte. Entre esas cuatro canciones estaba Nothing’s Gonna Hurt You Baby, track que explotó años después y que fue usada en múltiples comerciales, películas y series, entre ellas, la aclamada The Handmaid’s Tale, emitida por la plataforma Hulu, y ganadora de múltiples premios Emmy y Globos de Oro.

Un poco antes del inesperado éxito de ese single, Cigarettes After Sex ya estaba dando que hablar en foros, blogs y Youtube, por el cover que hicieron de Keep on Loving You, canción de la banda ochentera, REO Speedwagon, y que a la fecha lleva más de 200 millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming.

La popularidad del grupo creció exponencialmente y en 2016, sin siquiera haber lanzado su primer disco, ya estaban girando por Europa y Norteamérica. Un año más tarde entregarían ese LP debut, titulado simplemente Cigarettes After Sex, aplaudido por la crítica especializada y que consolidaría a los de Texas como un nombre a observar dentro del circuito de música alternativa.

Música para corazones rotos

Adelantando el tiempo siete años, la banda acaba de lanzar su tercer disco de estudio llamado X’s, trabajo que sigue la línea nostálgica melódica que tantos frutos les ha dado, pero ampliando un poco su paleta sonora. Las letras siguen hablando de amores perdidos, nostalgia, corazones rotos y deseos de nuevos comienzos, orquestadas por el increíble registro vocal de Gonzalez.

“Estoy contento de que este capítulo esté terminado, ¿sabes? Me tomó más tiempo del que quería, pero era importante vivir las cosas por las que pasé y que permearan. Estoy contento, nuestros fanáticos lo han recibido bien y estoy emocionado por ver cómo funcionan estas canciones en vivo. Siento como que me quité un peso de encima porque este disco tiene muchas emociones incorporadas y ahora las veo como cápsulas de tiempo que estoy dejando atrás y de las cuales saqué lecciones”, explica Gonzalez sobre la recepción de X’s, su último álbum lanzado un mes atrás e influenciado fuertemente por la ruptura de una relación que tenía desde hace 4 años.

El aspecto cinematográfico de la música que hace Cigarettes After Sex ha estado siempre presente, pero en los últimos lanzamientos esto ha ido en incremento y muchas veces las canciones pueden sentirse como pequeños fragmentos de una banda sonora.

“Ese lado cinematográfico es algo que sigo buscando. Estoy más obsesionado con las películas que nunca antes”, dice riendo Gonzalez para luego agregar que “trato de hacer canciones que se sientan como películas. Me gustaría que si alguien escucha una de nuestras canciones, esa persona puede crear una especie de película en su mente, ese es mi objetivo”.

Una de las críticas que se le ha hecho a la banda es que sus canciones suenan similares y algo repetitivas, algo que Gonzalez ha explicado en entrevistas, afirmando que esto lo hace de manera intencional y está relacionado con la búsqueda de consistencia sonora.

Cuando se le pregunta cuáles son los desafíos de hacer música que sigue una hoja de ruta muy clara, el músico explica que “las dificultades vienen por el lado de mantenerse dentro de una cierta sensación. Hay un cierto tipo de sensación general que quiero que la música de Cigarettes After Sex tenga y cuido de no romper ese tipo de hechizo mágico que tienen nuestras canciones. Estoy tratando de que nuestra banda evolucione de alguna manera sin romper eso”.

El nuevo estatus

La creciente popularidad de la banda ―que ha sido encasillada en géneros diversos como dream pop, slowcore o indie― los ha llevado a planear para este verano del hemisferio norte, los más ambiciosos y grandes shows de su carrera. Entre los lugares emblemáticos donde tocarán se encuentran el Madison Square Garden en Nueva York, el KIA Forum en Los Angeles y el O2 Arena en Londres, estos dos últimos con dos fechas cada uno. Estos recintos cuentan con capacidad para 20 mil espectadores y agendar shows en ellos es visto como un hito consagratorio para bandas que vienen del mundo más alternativo.

“Se siente como un paso gigante. Hemos sido afortunados de conseguir ese tipo de éxito, pero lo siento que es como por fuera de lo establecido, ¿sabes? Nunca hemos sido una banda de hacer mucha prensa ni tampoco hemos sido regalones de la crítica. Creo que muchas veces la gente nos oía y decían ‘¿qué es esto?’, porque no es el tipo de música que suele sonar en la radio. Tocar en recintos como el Madison Square Garden siento que nos legitimiza ante el resto”, elabora Gonzalez.

Con lugares más grandes y mayor presupuesto para la puesta en escena, el desafío para Cigarettes After Sex ahora es tratar de dar un gran espectáculo manteniendo ese aspecto más minimalista y primitivo que evoca su música. “Está la tentación de hacer cosas locas cuando tienes ese tipo de presupuesto. La manera en cómo lo veo es que tenemos más dinero para hacer más cosas, y las haremos, pero manteniendo el buen gusto. Quiero que sea algo como un cruce entre una película y un show de rock. Deberíamos tener pantallas con imágenes bonitas pasando y que sientas que estás viendo una película o siendo parte de ella. Pero al final es simplemente un show de rock donde la gente canta junto a ti sus canciones favoritas. Queremos mantener esa esencia”, afirma el músico nacido en Texas.

Con la gira promocional de X’s pasando por Norteamérica y Europa durante 2024, la interrogante es cuándo regresarán a Chile y Sudamérica. Algo que Gonzalez se encarga de dilucidar. “Me acuerdo bien de la última vez que estuve allá para Lollapalooza, hicimos dos shows. Siempre es bueno tocar en Chile porque sé que tenemos muchos fanáticos ahí y que están desde el comienzo. De seguro volveremos el 2025 para mostrarles nuestra nueva música. No puedo esperar”, afirma Gonzalez con sinceridad.