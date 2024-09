In-Edit Chile celebra 20 años y adelanta parte de su programación: de Brian Eno a The Black Keys

In-Edit Chile 2024 ya entra en tierra derecha. Cumpliendo 20 años de vida, el certamen adelanta hoy parte de su programación.

Entre los estrenos ya confirmados para la edición 2024 se cuentan dos de los documentales musicales más esperados del año, en exclusiva para el festival: Eno es un muy particular recorrido a la trayectoria de una figura fundamental de la cultura europea contemporánea, el músico y productor Brian Eno, y, además, el primer largometraje “generativo” de la historia. Un repaso por su revolución sonora y que ha tenido eco en nombres tan contemporáneos como U2.

Esta ambición desmedida, en tanto, es el aplaudido documental sobre C. Tangana y su valiosa labor de cruce entre nuevas músicas urbanas, tradición latinoamericana, sonidos y recursos del cine.

La programación de adelanto confirma también cintas sobre la canadiense Peaches (Teaches of Peaches) las bandas Los Planetas (Segundo Premio / Saturn Return) , The Black Keys (This is a film about The Black Keys), Mogwai (If the stars have a sound), entre otras, además de la más reciente cinta del premiado cineasta español Fernando Trueba junto a Javier Mariscal.

Revisa el adelanto de programación en este link. Próximamente se darán a conocer el resto de los filmes.