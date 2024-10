El niño chileno fan de los Beatles que busca conocer a su ídolo Paul McCartney

“Hola, Paul”, comienza el registro de un niño chileno que quiere conocer al ex Beatle Paul McCartney, quien se encuentra en el tramo sudamericano de su Got Back Tour 2024. “Me llamo Gabriel, tengo 10 años y vivo en las montañas de los Andes”.

Así comienza el registro de Gabriel Planet, hijo de padre chileno y madre estadounidense, que aparece ataviado con una réplica del bajo eléctrico Höfner tipo violín del británico.

“Soy un gran fanático de los Beatles y Wings”, continúa el registro donde muestra imágenes de cuando era todavía más pequeño y ya cantaba hitos del repertorio de los Beatles como Ticket to ride, Hey Jude y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, entre vinilos de Please please me, Wings at the speed of sound y Now and then, la última canción publicada por los “Fab Four”.

El niño chileno fan de los Beatles

“Yellow submarine fue la primera melodía que Gabriel cantó repetidamente, aún no tenía 2 años de edad”, cuenta a La Tercera su padre, el músico chileno Gonzalo Planet, bajista del grupo Matorral y comentarista del espacio cultural Hora 25 de TVN. “Desde que nació le hablamos, cantamos y leímos cuentos como si entendiera, entonces aprendió a hablar y leer muy rápido. Su gusto por los Beatles fue bastante natural, nunca se lo impusimos”.

“Un día simplemente los escuchamos tal como muchos otros grupos, pero fue muy notorio que él enganchó con las canciones de los Beatles, era sorprendente. Siempre las cantaba y nos hacía preguntas, ‘¿quiénes son? ¿cómo se llaman?’. A medida que las respondíamos iba entendiendo su mundo y conociendo más melodías y sus historias”.

¿Van a ir al concierto de este viernes?

Sí, estaremos ahí. Será una sorpresa para Gabriel, todavía no sabe que viene McCartney. Grabé ese video hace unos días preguntándole, “¿qué le dirías a Paul si te lo encontraras?”.

¿Cómo empezó su fanatismo por los Beatles?

Cuando era muy pequeño y paulatinamente nos preguntaba sobre los Beatles y le respondíamos, diría que fue creando un mapa de su música y su historia, atando cabos, y de esa forma disfrutando de otra manera las canciones. Cuando tenía cuatro años fuimos con él a ver el show “Love” del Cirque Du Soleil en EEUU, esa fue una fantástica inmersión. Gabriel tiene varias favoritas, pasa por etapas. La primera sin duda fue Yellow submarine, pero también le gustan mucho Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Get back, Ticket to ride y el medley final del disco Abbey Road. Le gustan además los temas raros de Anthology como In spite of all the danger, y la más reciente Now and then. La verdad a sus 10 años es bastante conocedor a estas alturas, pero también le gustan mucho otros grupos como Los Jaivas e Inti Illimani.

Aparte de firmar su bajo, ¿por qué quiere conocer a McCartney?

Me dijo que si conociera a Paul, le gustaría darle las gracias por tanta buena música y por haber completado la grabación Now and then. Pero insisto, él aún no sabe que Paul está en Chile ni que habrá un concierto.