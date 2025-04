Con Paul Mescal como McCartney: se confirma elenco de las películas de Sam Mendes sobre los Beatles

Se acabó el misterio. A las anunciadas películas de Sam Mendes sobre The Beatles -una por cada integrante-, le faltaban los protagonistas, aquellos actores que encarnarían a los cuatro de Liverpool. Eso se acaba de confirmar, y serán Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson.

De este modo, será Paul Mescal el encargado de interpretar a Paul McCartney; Harris Dickinson, como John Lennon; Joseph Quinn como George Harrison; y Barry Keoghan como Ringo Starr.

“Cada uno se narra desde la perspectiva particular de cada uno de ellos. Se entrecruzan de diferentes maneras, a veces se superponen, a veces no”, dijo Mendes durante la presentación del elenco. “Sentí que la historia de la banda era demasiado grande para encajar en una sola película y que convertirla en una miniserie de televisión no me parecía bien”.

Sobre la fecha de estreno, se aseguró que las películas se estrenarán “muy cerca” una de otra en abril de 2028.