The Offspring anuncia su vuelta a Chile para 2025: conoce los detalles aquí

Supercharged Worldwide 2025 es el nombre de la gira que trae a la banda de vuelta a nuestro país el próximo 18 de marzo de 2025, en el Movistar Arena.

La banda de punk rock estadounidense integrada por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn vuelve con el lanzamiento de su último álbum SUPERCHARGED, que estará disponible en todas las plataformas este viernes 11 de octubre.

El vocalista de The Offspring, Dexter Holland, explicó que el título del álbum resume el mundo actual, donde todos parecen estar entusiasmados, tanto en la vida real como en redes sociales. “También hace referencia al sonido de algunos de mis discos favoritos, desde AC/DC hasta Operation Ivy. Ya sea musical o culturalmente, esa palabra te impacta de una manera muy visceral”, expresa.

Hasta ahora, los artistas han lanzado tres de las diez canciones que forman parte del álbum: Light It Up, Make It All Right y Come to Brazil. En palabras de Holland, “Estamos entusiasmados por lanzar este disco y emprender la gira que lo respalda el año que viene, para llevar la música a nuestros fans que han estado con nosotros durante tanto tiempo”.

The Offspring hace su regreso a Chile un año después de su último show que los trajo al festival Lollapalooza 2024.

La preventa de entradas —exclusiva para clientes del Banco de Chile— estará disponible el próximo 14 de octubre a partir de las 12:00 pm. Por su parte, la venta general se llevará a cabo el 16 de octubre desde las 12:00 horas en Puntoticket, con precios que van desde los $25.000 a los $95.000 pesos.