El llamado al 911 antes de la trágica muerte de Liam Payne: “Rompe todo en la habitación, necesitamos a alguien”

El mundo del pop ha recibido un duro golpe. Este miércoles 16 de octubre, el ex integrante de la boy band inglesa One Direction, Liam Payne, falleció tras caer del tercer piso de un hotel en el sector de Palermo, en Buenos Aires.

Tras ello, en una dramática noticia que dio la vuelta al planeta, medios argentinos dieron a conocer el llamado al 911 del encargado del alojamiento minutos antes del trágico hecho.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol. Cuando está consciente, rompe todo en la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor”, se escucha decir al empleado de CasaSur, ubicado en la calle Costa Rica al 6032, en la capital argentina.

REUTERS/Charles Platiau/File Photo

“Necesitamos que envíen a alguien urgente porque ya no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”, detalló el encargado del hotel en el llamado a la operadora.

Asimismo, precisó que el cantante británico llevaba “dos o tres días” hospedándose en el lugar y que no sabía en qué estado estaba el cuarto ya que no podían ingresar.

En el llamado, la trabajadora del 911 explicó que, al ser un caso en el que la persona está bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, el SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) debía acudir acompañado de agentes de la Policía para poder intervenir.

A pesar de la alerta, el exmiembro de la boy band se cayó del tercer piso del hotel y murió a causa de la gravedad de las heridas. En esta línea, el director del SAME, Alberto Crescenti, logró confirmar que Payne había caído al patio interno de CasaSur.

A fan reacts outside the hotel where Liam Payne, former One Direction member, was found dead, in Buenos Aires, Argentina, October 16, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

“A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos de que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, relató el médico a TN.

El cantante y compositor británico cuyo nombre original es Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido.

Su estallido en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, donde audicionó a los 16 años, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su primer álbum de estudio Up All Night. De ahí despacharon otros cinco exitosos álbumes y encabezaron cinco giras mundiales.

Payne ha mencionado a Justin Timberlake como una de sus mayores influencias en el negocio de la música.

Sin embargo, aquel estilo de vida no fue fácil de sobrellevar, porque a medida que One Direction acumulaba fama, Liam desarrollaba trastornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

REUTERS/Neil Hall/File Photo

Tras la separación del conjunto musical y el nacimiento de su hijo Bear -que tuvo con la cantante británica, Cheryl Tweedy- ingresó a rehabilitación.

Payne tenía prevista una gira por Sudamérica que canceló recientemente debido a problemas de salud. Iba a presentarse en Argentina el pasado 9 de septiembre, pero una grave infección renal lo obligó a tomar un descanso para cuidar su salud