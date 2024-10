Las palabras de la ex pareja de Liam Payne días antes de su fallecimiento: “Él siempre jugaba con la muerte”

“Tóxica” y “abusiva”. Así es como la ex comprometida del Liam Payne, Maya Henry, describió su relación tan solo dos días antes de la muerte del músico.

Las palabras de Henry se dieron en el contexto de su participación en el podcast The Internet Is Dead, donde conversó abiertamente acera de su relación con el ex miembro de One Direction, sus problemas legales y las actitudes oscuras que presentaba el músico después de su ruptura.

“Le enviaba mensajes de texto a mi mamá: ‘No estoy bien, que Maya se comunique conmigo’, porque yo no respondía”, contó en el podcast.

Payne, que el pasado miércoles 16 fue encontrado muerto en Buenos Aires tras sufrir una caída desde un tercer piso, tuvo una relación intermitente con Herny entre 2019 y 2022. Sin embargo, según ha revelado la modelo en múltiples ocasiones, la pareja no quedó en buenos términos y Payne insistía en contactarla.

“Desde que rompimos, me envía mensajes (...) siempre desde diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde va a venir. . . Además, me envía correos electrónicos”, afirmó Henry en un TikTok que publicó el 6 de octubre.

Henry -que en mayo de este año publicó el libro de ficción Looking Forward, acerca una mujer que se embarca en una relación tóxica con un miembro de una banda- continuó contando en el podcast que al momento de anunciar su libro, Payne hablaba sobre que su vida terminaría. “Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, voy a morir. No estoy bien’”.

“Llamó a mi mamá (y le dijo): ‘Creo que no estaré aquí por mucho tiempo’”, recordó Henry, que asegura que intentó ayudarlo en múltiples ocasiones. “Hubo una vez que intenté conseguirle ayuda y luego no la aceptó”, expresó la modelo.

“Yo le dije, ‘Si quieres volver a rehabilitación, te ayudaré’. No es que alguna vez quisiera volver con él, pero todavía es el hijo de alguien. Es el hermano de alguien. Si fuera mi hermano, me gustaría que alguien lo ayudara también, pero... al final, sentí que era manipulación”, continuó Henry.

“Él siempre decía simplemente: ‘Lamento mucho todo lo que he hecho. No puedo vivir conmigo mismo’”.

Henry agregó que cuando su libro estaba por salir, uno de los amigos del cantante la llamó para insistirle que no publique el libro, argumentando que Payne no se encontraba bien y que si “algo llegase a pasarle” ella no solo se culparía a sí misma, sino que todo el mundo la culparía. “Es una táctica de manipulación de mierda”, concluyó Henry.

Hasta ahora, la modelo no ha emitido ningún mensaje público sobre la muerte del cantante. Sin embargo, según informó Daily Mail, fuentes cercanas aseguran que la modelo de 23 años está “en shock” por la muerte de Payne.