Justin Timberlake pospone fechas de su gira por problemas de salud

“No me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis”, expresó el cantante de pop Justin Timberlake a través de sus redes sociales, quien tuvo que aplazar sus próximos seis shows en Estados Unidos programados para estas próximas dos semanas.

El cantante de Mirrors se había mantenido alejado de la escena musical desde 2018, tras el lanzamiento de su disco Man of the wood. Sin embargo, ha estado de gira por desde el 29 de abril de este año con su tour The Forget Tomorrow, el cual promociona su más reciente álbum en solitario, Everything I Thought It Was.

Hace tan solo unos meses y como parte de su gira, el cantante anunció su participación en el festival de música Lollapalooza 2025, que lo traerá por primera vez a nuestro país en el Parque Bicentenario Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba. Timberlake forma parte de la lista de headliners, y se presentará el día sábado 22 de marzo, para cerrar con la jornada.

Con la reprogramación de la parte norteamericana de su tour, que debía finalizar el 16 de diciembre de este año, su gira se ha extendido hasta el 27 de febrero de 2025, poco menos de un mes antes de su esperado show en Chile.

Hasta ahora, el cantante no ha revelado más detalles acerca de su estado de salud.