Los Santos Dumont lanzan su particular homenaje a Los Prisioneros: “Fue un tremendo desafío”

Las versiones son parte del habitual repertorio de directo de Los Santos Dumont. La esencial banda penquista, suele incorporar en sus shows algún cover de su adorada música de los sesenta. Han tocado temas de The Kinks, los Rolling Stones e incluso hasta de los primeros Pink Floyd (alguna vez se les vio tocar Lucifer Sam). Pero una cosa es sumar alguna canción en los shows y otra grabarla para su discografía.

La primera vez lo hicieron en 2001, con ocasión del álbum Después de vivir un siglo, un tributo a Violeta Parra, producido por Álvaro Henríquez para Warner Music, en que grabaron una psicodélica versión para La Jardinera, con guitarras saturadas, teclados y percusión tribal.

“Fue un tremendo desafío versionar a Violeta Parra desde un formato como el nuestro -recuerda el guitarrista Mauricio Melo-. Más encima fue muy chistoso porque esa era mi canción favorita y sin saberlo, el Álvaro nos la asignó. Y de verdad que un par de días antes de grabar no teníamos idea qué hacer y de repente la cosa se dibujó. Para el lanzamiento, se nos acercó la Isabel Parra, y nos dijo para callado: ‘chiquillos, esta versión a la Violeta le habría encantado, es la que más me gusta’”.

Un poco antes, en el año 2000, se publicó el disco Tributo a Los Prisioneros, el que incluyó a músicos de varias generaciones como Florcita Motuda, Canal Magdalena, Fiskales Ad-Hok, Lucybell, Dracma, y muchos otros. Pero Santos Dumont no entró en el listado.

Según Mauricio Melo, él se quedó con las ganas de haber participado en ese homenaje. “No me acuerdo por qué no quedamos. Ni siquiera mandamos un demo, ni nada, pero como que alguien decidió y nosotros quedamos fuera. Yo en esa ocasión quería hacer un tema de los perdidos de Los Prisioneros, que se llama Mi profesor se está volviendo loco. Lo tenía por ahí en un cassete de los tiempos cuando íbamos a Santiago y nos conseguíamos las canciones de los días anteriores al disco La Voz de los 80″.

Por eso es que la idea de grabar alguna versión del trío sanmiguelino, quedó rondando en los oídos de Mauricio Melo. Hasta que la ocasión llegó hacia fines del año pasado. El grupo penquista se animó con una lectura personal para Usted y su ambición, uno de los cortes recónditos de La Cultura de la Basura (1987), el tercer disco de Los Prisioneros.

“Nos pareció súper importante por el tremendo impacto que tuvieron Los Prisioneros y dijimos: ¿por qué no hacerles una relectura nuestra?”, dice Melo. En rigor, la canción no la eligieron ellos, sino que fue una sugerencia del propio Jorge González. “Yo soy amigo del Jorge, siempre estamos hablando, dos o tres veces a la semana. Nos mandamos música y todo eso, y en alguna conversación, él me dice: ‘esta es la canción más sesentera que hicimos con Los Prisioneros’. Empezamos a analizar y claro, tenía una cosa media soul, media beat”.

Y así comenzaron a montar la canción para estrenarla durante su presentación en el Festival REC, en marzo pasado. “El desafío fue convertirla en una versión absolutamente psicodélica. Salió de los ensayos para el REC, ahí la fuimos armando”, dice Melo.

Una dificultad es que los integrantes del grupo están desperdigados entre varias ciudades. La base fue trabajada por Melo, junto a los músicos Pablo Romero y Marcelo Díaz, quienes además son integrantes de La Julia Smith. “Con ellos armamos la maqueta y después, por supuesto, se sumaron los demás integrantes, los afuerinos, como les decimos nosotros jajaja (ríe)”.

Los Prisioneros

Pero la grabación de estudio, disponible desde este viernes 25 de octubre, además coincide con otro hito; los 40 años de la legendaria primera presentación en Concepción de Los Prisioneros, realizada en el Aula Magna de la Universidad Católica de Concepción. Fue aquel encuentro en que también participaron Los Ilegales, el grupo que tenía en sus filas a los futuros integrantes de Los Tres, Álvaro Henríquez y Roberto “Titae” Lindl, además de Jorge “Yogui” Alvarado, futuro líder de Emociones Clandestinas.

“¡Yo estuve ahí! -se apura en sentenciar Mauricio Melo-. Yo había conocido muy poco de Los Prisioneros antes de eso había leído un artículo en la revista La Bicicleta y había un programa, La ampolleta encendida, que lo hacía Ricardo Mankhe, donde pasaba mucha música de vanguardia. Le prohibieron que pasara a Los Prisioneros, los pasó igual y hasta ahí llegó su programa. Yo recién estaba aprendiendo a tocar, entonces para mí el rock chileno eran Los Jaivas, era Congreso, bandas súper sofisticadas, entonces quedé loco con Los Prisioneros”.

La lectura de los Santos Dumont para Usted y su ambición, es como si hubiera pasado por las salas de ensayo de Blue Cheer y Happy Mondays. Las guitarras con fuzz, los paisajes sonoros, el pulso bailable de la batería y los pequeños detalles de frases de teclados, suman capas de arreglos que le dan el clásico toque más psicodélico del grupo.

Los Prisioneros

Y como se estila hoy, el sencillo suma invitados recogidos entre la flor y la nata del rock penquista. Están Álvaro López de Los Bunkers, Francisco “Pancho” Molina de Los Tres, Joaquín Cártamo de Niño Cohete. “Alvarito entra en la segunda estrofa y hace unas voces. A Los Bunkers los conozco desde que partieron, recuerda que yo produje el primer disco de ellos. Bueno, lo invitamos al Alvarito, también al Joaquín Cárcamo de Niño Cohete, gran amigo. Y Panchito Molina, también. Con él fuimos compañeros de curso de tercero básico a séptimo básico”.

Esta versión de Usted y su ambición, es también la primera muestra del próximo proyecto discográfico de Los Santos Dumont, un Ep canciones chilenas. Y ya tienen algunas en mente. “Hay una versión de una canción bien bajo perfil de Víctor Jara que se llama El Pimiento, que a mí me encanta. Queremos hacer una de Congreso del primer disco, Vamos andando mi amigo. También Pintando azul el mar, una canción de Los Blops, preciosa, que encuentro que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, un sonido muy psicodélico. Hay varios que queremos incluir en una primera instancia para el EP; al que quisiéramos agregarle, por supuesto, Usted y su ambición. Además, vamos a tratar de seguir la pista de quién tendrá los derechos de nuestra versión de La Jardinera”.

Ese EP de versiones locales es uno de los proyectos que el grupo espera concretar para 2025. “También queremos hacer canciones propias, tenemos mucho material. Y además, el próximo año queremos hacer algún ciclo de conciertos conmemorativos de los 30 años de nuestro disco, Un día en el ático y lo que encontramos ahí”.

Escucha Usted y su ambición de Santos Dumont