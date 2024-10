La fiesta de Talking Heads: Stop Making Sense vuelve a los cines chilenos

Es probablemente el mejor registro de un concierto de todos los tiempos. Filmado por Jonathan Demme durante cuatro noches de diciembre de 1983 en Los Angeles, Stop making sense (1984) capturó a Talking Heads en estado de gracia.

Los 88 minutos del largometraje mostraron a la banda interpretando desde Psycho killer hasta Crosseyed and painless, pasando por Burning down the house, Once in a lifetime y Take me to the river.

Una copia restaurada en 4K llegó a Chile en septiembre de 2023, aunque sólo con funciones en formato Imax. Esta vez, a partir del próximo 5 de diciembre, esa misma versión estará disponible en diferentes cines nacionales (por tiempo limitado).

El recorrido de esa copia remasterizada comenzó en el Festival de Toronto 2023, donde se reunieron David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison para una conversación conducida por Spike Lee.

La cinta se estrenó originalmente en Estados Unidos en octubre de 1984, por lo que se encuentra en plenas celebraciones de su 40ª aniversario.

Revisa su trailer a continuación: