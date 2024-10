Quentin Tarantino dedica elogios a Guasón 2 (y la compara con una de sus películas)

Quentin Tarantino no fue un gran fanático de Guasón (2019), la primera cinta que reunió a Todd Phillips y Joaquin Phoenix. En 2021, en diálogo con su colega Edgar Wright, opinó que era “un poco monótona”, aunque rescató la escena en que el protagonista sale en vivo en el programa de Murray Franklin (Robert De Niro).

Siempre dispuesto a profundizar en los filmes que marcan la conversación, el director y guionista ahora expresó su opinión sobre su secuela, Guasón 2: Folie à deux, que decepcionó a la mayoría de los fanáticos y no cumplió con las expectativas en taquilla.

A diferencia de los seguidores más indignados y parte de la crítica, Tarantino se mostró a favor de la propuesta de Phillips. “Me gustó mucho, mucho. Mucho. Digo, enormemente”, aseguró invitado a The Bret Easton Ellis Podcast.

“Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona del todo como película o que, hasta cierto punto, es como un gran y gigantesco desastre. Y no me pareció un ejercicio intelectual. Realmente me dejé llevar. Me gustaron mucho las secuencias musicales. Me dejé llevar. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran”.

Tarantino trazó un paralelo entre la pareja formada por Arthur Fleck (Phoenix) y Lee Quinzel (Lady Gaga) con Mickey (Woody Harrelson) y Mallory (Juliette Lewis), el dúo al frente de Asesinos por naturaleza (1994), el largometraje que Oliver Stone dirigió a partir de una historia suya.

“Tanto como la primera estaba en deuda con Taxi driver, esta parece estar bastante en deuda con Asesinos por naturaleza, que escribí yo. Esta es la Asesinos por naturaleza que hubiera soñado ver”, planteó.

Foto: Julian Ungano

También dedicó atención a uno de los puntos centrales de la cinta: la provocadora mirada de Todd Phillips, quien toma una serie de decisiones que van en oposición a lo que los fanáticos esperaban. El director de Pulp fiction (1994) y Bastardos sin gloria (2009) tiene una particular interpretación.

“Todd Phillips es el Guasón. El Guasón dirigió la película. El concepto completo, incluso el hecho de que él gaste el dinero del estudio, lo gasta como lo gastaría el Guasón”, argumentó.

“Les está diciendo que se jodan a todos (los fanáticos de los cómics). Les está diciendo que se jodan a los espectadores del cine. Les está diciendo a Hollywood que se joda. Les está diciendo que se jodan a cualquiera que tenga acciones de DC y Warner Bros.”, agregó.

Tarantino no es el primer realizador de trayectoria que sale en defensa de Guasón 2: Folie à deux. Días después de su debut en salas, Francis Ford Coppola ocupó su cuenta de Instagram para señalar que Phillips “siempre ha estado un paso por delante del público y nunca ha hecho lo que esperaban”.