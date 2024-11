Timothée Chalamet en la piel de Bob Dylan: en qué fecha veremos Un Completo Desconocido

Por el tema que aborda y el peso de los involucrados, Un completo desconocido se perfila como uno de los estrenos más esperados de los próximos meses.

La película de James Mangold se acercará a la juventud de Bob Dylan (Timothée Chalamet), a la época en que llegó a Nueva York procedente de Minnesota y se ganó de un nombre gracias a canciones como Blowin’ in the wind y The times they are a-changin’.

Ungido como el líder del movimiento folk, rompió con ese rótulo en su presentación en el Newport Folk Festival de 1965 y con el lanzamiento de Highway 61 revisited (1965), un disco en que abrazó el rock con hits como Like a Rolling Stone.

La historia incluye a figuras como Pete Seeger (interpretado por Edward Norton), Johnny Cash (Boyd Holbrook) y Joan Baez (Monica Barbaro). Además, Elle Fanning interpreta a Sylvie Russo, una versión ficticia de Suze Rotolo, la novia del artista entre 1961 y 1964.

Mangold y Jay Cocks escriben el guión a partir del libro Dylan goes electric! (2015), de Elijah Wald.

Foto: Macall Polay, Courtesy of Searchlight Pictures.

“Los años que hay entre 1961 y 1964 me parecieron realmente interesantes. Me atrajo de inmediato la idea de un talento como Bob, tan desconcertante, tan provocador, tan lleno de ficción y realidad. La idea de este personaje increíble y artístico que llega a Nueva York con US$ 12 en el bolsillo”, explicó el director a Rolling Stone en julio pasado.

El filme llegará a cines chilenos el próximo 20 de febrero. En tanto, en Estados Unidos debutará el próximo 25 de diciembre.

Revisa su trailer a continuación: