Ya son de la casa: Franz Ferdinand encanta al público chileno al cierre de Fauna Primavera

Tal como sucedió con Smashing Pumpkins el primer día, la presentación de Franz Ferdinand, al cierre de Fauna Primavera, generó la mayor convocatoria. Ya una hora antes del show era posible notar a quienes se aseguraban un lugar frente al escenario Banco de Chile, mientras, en el otro stage sonaba la presentación de Boy Harsher. Su música, de evidente vocación pistera, de alguna forma sirvió como un efectivo preámbulo para los de Glasgow.

En su sexta visita al país (tras sus pasos de 2006, 2010, 2013, 2014 y 2018), el público local parece cada vez más entusiasmado con el vínculo que la banda generó con el país, desde aquella inolvidable presentación en el Festival de Viña 2006.

Por ello fue notoria la ovación para recibir al grupo, cuando salió a escena puntual a las 22.00 horas. Más cuando arrancaron con The Dark of the matinée, aquel tercer sencillo de su celebrado primer álbum, el mismo que esta temporada cumplió 20 años. Con un pulso algo más acelerado que su versión de estudio, el tema encendió al público concentrado en las primeras filas. “Hola Santiago, hola Chile, cómo estás”, saludó el cantante Alex Kapranos. Siguieron con No you girls, aquel single del tercer disco Tonight: Franz Ferdinand (2009).

Franz Ferdinand FAUNA PRIMAVERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Además de los temas clásicos, el show fue una buena chance para escuchar en vivo los temas de su nuevo álbum, The Human Fear. Una primicia, porque este se va a publicar en enero de 2025, y hasta ahora solo se conoce el sencillo Audacious, un tema que suena algo más aventurado de lo que se les conocía hasta ahora.

Y así fue, porque el tercer tema de la noche fue Night or Day, un estreno absoluto en Santiago porque es parte de The Human Fear. En vivo se escucha compacta y destacan los arreglos de teclados tocados por Julian Corrie.

Tras la partida de dos de sus integrantes fundadores, Nick McCarthy (2016) y Paul Thomson (2021), el grupo ha sumado a los músicos Dino Bardot (guitarra), Julian Corrie (guitarra y teclados) y Audrey Tait. De hecho, en su actual formación (de la que Álex Kapranos ha señalado que siente es la versión definitiva del grupo), esta es la primera vez que se les puede ver en el país. La construcción de los temas de Franz Ferdinand, enfatiza la sección de ritmo. Ahí está el pulso recio del imperturbable Bob Hardy, eficiente, sus líneas ofrecen respiro y conducción a las canciones. Por otro lado, el pulso de Tait en la batería es firme, de fuerte pegada y mejor técnica de golpes que Thomson, en especial en el tambor metálico. Aún así, el grupo suena distinto a esas primeras visitas. Los cambios de integrantes, inevitablemente varían el sonido (es cosa de comprobar cómo Smashing Pumpkins ganó con el regreso de James Iha).

Kapranos, siguiendo el manual, repitió en varios momentos lo feliz que estaba por tocar en el país. Además concentró los gritos de la fanaticada y es el conductor del show. Su estilo expresivo y teatral, concentra la atención.

Franz Ferdinand FAUNA PRIMAVERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Durante la mañana de este sábado, Kapranos saludó a los fans que llegaron hasta el hotel del sector oriente donde alojó y el viernes recibió una copia en vinilo del album Fome de Los Tres (probablemente quedará en su colección junto a su copia de La Voz de los 80′). En su estilo, hace notar ese vínculo que se generó con el país.

La noche siguió con temas como Do you want to, Walk away (coreada con timidez por el respetable), Michael (un guiño a los fans), la poderosa Love Illumination, Ulysses, y por cierto, Take me out, aquel hit del disco debut inspirado en una película de guerra, comparando a dos amantes con francotiradores que se apuntan el uno al otro.

Sin sonar con demasiada potencia (pese a que hay canciones con guitarras triplicadas), el grupo cumplió ante un público que, aunque ganoso, tampoco se desbordó. Una energía que se desplegó sobre todo en los éxitos y los mimos de Kapranos a Chile. Eso sí, al tener muchos temas nuevos de un disco aún no publicado cortó algo de la energía de la presentación. No pocos se dejaron llevar por la música y otros escucharon con respeto.

“Santiagooooo, are you with me, Santiago??”, lanzó Kapranos hacia el tramo final del show. Un breve descanso volvió a despertar algo al público. “Gaviota, gaviota”, gritó el respetable, recordando viejos tiempos.

Antes de arrancar con el encore, el cantante agradeció al público y repasó sus pasos por Chile, desde aquella primera visita que los tuvo en Viña y como teloneros de U2. “Son recuerdos que tendré siempre conmigo”, aseguró. Tal vez no es Mike Patton, pero tiene claro que el tiempo ha generado una energía muy particular.