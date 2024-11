Zendaya y Anne Hathaway se suman a nueva película de Christopher Nolan

Después del exitoso recibimiento de Oppenheimer —que le valió a Christopher Nolan el Oscar a Mejor Película— las expectativas sobre el nuevo proyecto del destacado director estadounidense, destinado a estrenarse en julio de 2026, son cada vez más grandes.

Si bien Nolan aún no ha revelado detalles sobre la trama, dos nuevas actrices se han sumado al comentado proyecto. Se trata de Zendaya y Anne Hathaway, que estarán compartiendo pantalla con los ya anunciados Tom Holland y Matt Damon.

Si bien Hathaway ya había colaborado con Nolan en el pasado, interpretando papeles en The Dark Knight Rises (2012) e Interstellar (2014), esta sería la primera vez que Zendaya trabaja con el director.

Ambas actrices han tenido un 2024 exitoso y lleno de lanzamientos. Por un lado, Zendaya comenzó su año con Dune: Part Two, que recaudó más de 700 millones de dólares en la taquilla mundial y siguió Challengers, un drama en torno a una joven promesa del tenis que fue ampliamente comentado.

Por su parte, Hathaway también ha tenido un año ocupado con lanzamientos como el thriller Mother’s Instinct junto a Jessica Chastain y la película de Amazon The Idea of You, sobre una mamá soltera que comienza un romance con el miembro de una boy band.

Según el portal de noticias Deadline, se espera que la película comience a rodarse a principios de 2025.