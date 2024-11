El día que Jim Morrison fue arrestado en medio de un concierto por insultar a un policía

“El incidente de New Haven”, así es como el mundo del rock decidió llamarle al polémico suceso que protagonizó el cantante principal de The Doors, Jim Morrison, el 9 de diciembre de 1967, cuando se convirtió en el primer artista de rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto.

En ese entonces, la banda de Morrison estaba pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. Tan solo unos meses atrás, en septiembre, habían lanzado su segundo LP Strange Days, que recibió un disco de oro y llegó al puesto n.º3 de Billboard. Sin embargo, fiel a su carácter rebelde, ni siquiera la exposición pública lo iba a detener de hablar sobre lo que él creía correcto.

Ese día, y como parte del tour promocional de Strange Days, la banda se iba a presentar en el New Haven Arena ubicado en Connecticut, Estados Unidos. Tan solo minutos antes de comenzar el show, Morrison se encontraba encerrado en el baño del backstage junto a una fanática, así lo recordó el fallecido teclista de The Doors, Ray Manzarek. Fue entonces cuando uno de los oficiales que estaba encargado de proteger a los miembros de la banda entró y -sin reconocer a Morrison- les pidió que se retiraran del área.

Según lo que relata Manzarek, Morrison le dijo a oficial que “se la comiera”. Ante aquella respuesta, el cantante recibió una amenaza: “Última oportunidad”. “Última oportunidad para comérsela”, respondió Morrison, que de un momento a otro fue rociado con la lata de gas pimienta.

La ira de Morrison se hizo aún más fuerte cuando el policía, que finalmente se dio cuenta de que había rociado al cantante principal de The Doors, le dijo: “Perdón, no sabía quién eras”. Manzarek recordó que cuando Morrison se subió al escenario esa noche, hizo todo lo posible para hacer enojar a la policía.

Durante su interpretación de la canción Back Door Man, el cantante -como acostumbraba hacer- estalló en uno de sus característicos monólogos con su banda improvisando una pista de fondo. “Uno a uno, los agentes empezaron a girar. Estaban mirando a la audiencia y comenzaron a girarse para mirar a Jim”, recuerda el Manzarek. Morrison comenzó a recordar el incidente. “Hombrecito azul con un sombrerito azul, un cerdito azul, dijeron que porque era famoso no deberían haberme rociado, pero soy como ustedes, soy como ustedes. Él me lo hizo a mí y se lo hará a ustedes”, le decía al público.

(Registro Arnold Gold-New Haven) Fotografía policial de Jim Morrison en New Heaven, Connecticut.

La policía respondió subiendo al escenario y cancelando el espectáculo. “Has ido demasiado lejos”, le dijeron y luego lo arrestaron.

Esa noche, otras 13 personas que habían ido a ver el show fueron arrestadas a causa de disturbios provocados por el enojo de la situación. Por su parte, Morrison fue acusado de incitar a disturbios, indecencia y obscenidad pública. El cantante tuvo que pagar una fianza, pero los cargos fueron retirados tiempo más tarde.

Aquel no fue ni el primero ni el último arresto de Morrison. Impulsado por sus problemas con el alcohol, Morrison fue acusado de exposición pública en un concierto en Miami en marzo de 1969, y arrestado en noviembre de ese mismo año por abuchear a la tripulación de un avión. Sin embargo, el incidente de New Haven será recordado por siempre como el primer arresto sobre el escenario de un cantante de rock and roll en la historia.